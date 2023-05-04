【灣區新聞】聯邦大陪審團起訴東灣亞裔漢 涉經營3,900萬美元龐氏騙局（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

聯邦大陪審團起訴一名東灣的亞裔男子，指他涉嫌和一宗3,900萬美元的龐氏騙局有關，當中涉及100多名受害者。

根據起訴書在2013年底至2020年期間，來自加州Alameda縣Alamo的41歲的Derek Vincent Chu，通過欺詐性方式，招攬投資購買和轉售奧克蘭（屋崙）球場Oracle Arena、舊金山（三藩市）Chase center等的籃球門票和豪華套房。

起訴書又聲稱，他通過做出大量的虛假陳述，來誘使投資者入局，那些陳述包括如何使用投資者資金、如何償還投資者，以及投資是否有抵押品做擔保。

起訴書指控Chu將投資者的錢，混入自己的個人賬戶，和公司賬戶之間，導致後期投資者的錢被用來償還前期投資者，以及其他不相關的費用。

另一方面，起訴書還指控Chu挪用和轉移了超過730萬美元的投資者資金，用於自己的個人利益，包括支付信用卡債務、支付旅行費用以及購買奢侈品等。

Chu涉嫌犯有八項電信欺詐罪，以及三項洗錢罪，Chu於週三被捕並首次出庭，他下一次出庭定於5月10日。

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