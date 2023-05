【KTSF】

Pleasanton警方呼籲大家協助尋找兩名兇殺案的涉案人。

Pleasanton警方表示,週一早上10半左右接報,Owens Drive 5700路段的公寓樓宇,有匪徒在企圖行劫時,有一名男子被刺死。

目擊者指,兩名戴著滑雪面罩的男子從公寓中逃跑出來,兩名匪徒仍然在逃,民眾如有這起兇殺案的相關資料,可致電警方舉報熱線:(925) 931-5107。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。