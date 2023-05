【娛樂新聞】試當真拓展音樂版圖進軍樂壇 THAIMAY推首支派台歌〈獅吼功〉

試當真旗下音樂廠牌Demo Records力捧新人泰妹THAIMAY(楊雅文)首支單曲〈獅吼功〉正式於各大音樂串流平台上架,擁有泰國血統的THAIMAY,在朋友推薦下參加2022年「試當真校花校草選舉」並於網民票選下奪得季軍,甜美外型加上舞獅隊及競技啦啦隊隊員的身份,讓她未正式出道已經成網絡討論熱話。

今年,THAIMAY正式加盟Demo Records,成公司強勢勇闖樂壇的首位力捧新人,對她竉愛有加。出道作〈獅吼功〉已率先邀來韓國創作人Samuel Ku作曲、鍾說(鍾雪瑩)填詞,鍾說將歌曲命名為〈獅吼功〉,整首歌以輕快的旋律呼應著這三個字,盼望觀眾能夠記得THAIMAY的率真活潑性格!同時,更有獲日本寫真事務所聘用、著名香港攝影師兼導演Miss Bean執導其首個MV,還有《全民造星III》的Timo擔任排舞老師,集合港日韓創作班底,拍出THAIMAY有如獅吼功的氣勢,為THAIMAY打響頭炮。

全新派台歌〈獅吼功〉為THAIMAY度身訂造,靈感來自她精通的的競技啦啦隊翻騰動作,透過新歌表達自己過去一年涉足演藝圈的急速轉變,她說:「娛樂圈比起自己認知嘅世界更廣闊同複雜,成日好驚自己講錯嘢、搞壞個形象。我知道公司同大家對我嘅期望,所以好努力學習做藝人。」雖然有時會感到苦惱同困惑,反覆去想在做「自己」同符合「世界」之間如何取得平衡,但THAIMAY時刻以做前空翻的勇氣「忘記掉重力」,繼續向前翻騰,不會受大眾的框架局限,鼓起勇氣創造自己的遊樂場。

THAIMAY早前為新歌拍攝MV,不僅於三十多度高溫下在草地上跳唱兼做出高難度空翻動作,更走訪不同場景而拍通宵,她要出動按摩槍舒緩疲勞:「佢哋以為我做咩係咁䟴腳,其實我係肌肉酸痛,同埋嗰日真係超熱,又要狂跳舞成個人不停出汗,最後用埋無比滴搽喺隔肋底,即刻爽晒。」向來冇生暗瘡的THAIMAY,緊張到拍攝當日爆壓力瘡:「話晒人生第一個正式MV,我真係好好好緊張,但係又好開心喎,因為我搵咗平日一齊跳啦啦隊班隊員,有佢哋喺度,我放鬆好多,仲要多謝成個團隊,個個都對我好好,辛苦晒大家。」首次進軍樂壇的THAIMAY亦定下目標,將會繼續貫徹獅隊精神,無論打空翻定撞板都決心企穩,成為為世界帶來更多刺激的辣椒仔!

