【全國新聞】奧克拉荷馬州七屍命案 疑謀殺自殺案

奧克拉荷馬州Henryette市一間屋發現了七具屍體,兩男五女死者包括一對夫婦,與女方的兒子及兩個女兒,以及小女兒的兩個閨蜜好友,案件很可能是謀殺自殺案,涉案疑兇是一個性罪犯。

當地警方目前只是證實死者的身份,並沒有透露更多的案情細節,死者當中唯一的成年男性是39歲的Jesse McFadden,他有性罪犯前科,曾入獄十幾年,原定在週一面對涉及兒童的性罪行起訴,但因為沒有出庭,警方上門尋人發現七具屍體。

McFadden的岳母Janette Mayo指,女婿是兇手,又表示女婿隱瞞性罪行前科,而自己女兒受到McFadden的誘惑而嫁給他,現在連同自己三個孫兒都遭到槍殺。

Mayo說:「他向我女兒說謊,他買通一個女孩,假扮受害人告訴我女兒,那(性罪行)是搞錯了

Mayo也透露,女婿是個控制欲很強的人,基本上是將家人所在屋內,並密切監視。

Mayo說:「他只管自己,除非涉及他妻子Holly及孩子,而他是個控制狂。」

其中一個遇害少女Ivy Webster的家長就透露,Ivy與這個家庭的幼女Tiffany是好朋友,經常會在週末在Tiffany的家過夜,這次Ivy與好友Brittany Brewer到Tiffany家過夜,應該在週日下午過時都未有回家。

Ivy的爸爸Justin Webster對這宗案件感到非常憤怒,他要求政府官員表態,並設法將那些戀童癖人士送入監獄。

Justin Webster說:「我認為必須有行動,必須有迴響,有人必須被追究責任,他們放走一個怪物。」

警方一度就兩名少女同家人失聯而發出Ambert警報,命案動機還有待調查。

