【全國新聞】奧克拉荷馬州七屍命案 疑謀殺自殺案

【KTSF 張擎鳳報導】

奧克拉荷馬州Henryette市一間屋發現了七具屍體，兩男五女死者包括一對夫婦，與女方的兒子及兩個女兒，以及小女兒的兩個閨蜜好友，案件很可能是謀殺自殺案，涉案疑兇是一個性罪犯。

當地警方目前只是證實死者的身份，並沒有透露更多的案情細節，死者當中唯一的成年男性是39歲的Jesse McFadden，他有性罪犯前科，曾入獄十幾年，原定在週一面對涉及兒童的性罪行起訴，但因為沒有出庭，警方上門尋人發現七具屍體。

McFadden的岳母Janette Mayo指，女婿是兇手，又表示女婿隱瞞性罪行前科，而自己女兒受到McFadden的誘惑而嫁給他，現在連同自己三個孫兒都遭到槍殺。

Mayo說：「他向我女兒說謊，他買通一個女孩，假扮受害人告訴我女兒，那（性罪行）是搞錯了

Mayo也透露，女婿是個控制欲很強的人，基本上是將家人所在屋內，並密切監視。

Mayo說：「他只管自己，除非涉及他妻子Holly及孩子，而他是個控制狂。」

其中一個遇害少女Ivy Webster的家長就透露，Ivy與這個家庭的幼女Tiffany是好朋友，經常會在週末在Tiffany的家過夜，這次Ivy與好友Brittany Brewer到Tiffany家過夜，應該在週日下午過時都未有回家。

Ivy的爸爸Justin Webster對這宗案件感到非常憤怒，他要求政府官員表態，並設法將那些戀童癖人士送入監獄。

Justin Webster說：「我認為必須有行動，必須有迴響，有人必須被追究責任，他們放走一個怪物。」

警方一度就兩名少女同家人失聯而發出Ambert警報，命案動機還有待調查。

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