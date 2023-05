【灣區新聞】Palo Alto住屋遭爆竊 女住戶在家嚇退匪徒

【KTSF】

南灣Palo Alto市一幢住屋週二晚被兩賊匪潛入企圖爆竊,女住戶當時在家,發現家中的保安警報器啟動,成功嚇退賊匪。

事發於Byron街1400號路段一幢住屋,警方於晚上9時12分接獲女住戶的舉報,她報稱當時單獨在家,突然發現家中的警報器啟動,她透過保安視頻發現有兩名賊匪從沒有上鎖的側門大閘進入了後園,她立即報警求助,並高喊「Hello」,兩名賊匪發現原來有人在家,立即逃離現場。

警員到場後,發現住屋的一道玻璃滑門被人打破,警員估計賊匪當時已進入屋內,但聽到女戶主的聲音後才知悉屋內有人,於是立即逃跑,女戶主報稱沒有物品被偷走。

兩名賊匪被指身穿連帽上衣,頭戴面罩,戴手套,附近的保安攝錄機拍下案發時,有一輛深色四門房車急速駛過,可能是一輛Dodge Charger汽車。

警方正在調查本案是否與4月21日在Dana大街1500號路段發生的一宗住宅爆竊案,以及週二晚在Jordan Place發生的另一宗住宅爆竊案有關。

