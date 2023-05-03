【灣區新聞】Palo Alto住屋遭爆竊 女住戶在家嚇退匪徒

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南灣Palo Alto市一幢住屋週二晚被兩賊匪潛入企圖爆竊，女住戶當時在家，發現家中的保安警報器啟動，成功嚇退賊匪。

事發於Byron街1400號路段一幢住屋，警方於晚上9時12分接獲女住戶的舉報，她報稱當時單獨在家，突然發現家中的警報器啟動，她透過保安視頻發現有兩名賊匪從沒有上鎖的側門大閘進入了後園，她立即報警求助，並高喊「Hello」，兩名賊匪發現原來有人在家，立即逃離現場。

警員到場後，發現住屋的一道玻璃滑門被人打破，警員估計賊匪當時已進入屋內，但聽到女戶主的聲音後才知悉屋內有人，於是立即逃跑，女戶主報稱沒有物品被偷走。

兩名賊匪被指身穿連帽上衣，頭戴面罩，戴手套，附近的保安攝錄機拍下案發時，有一輛深色四門房車急速駛過，可能是一輛Dodge Charger汽車。

警方正在調查本案是否與4月21日在Dana大街1500號路段發生的一宗住宅爆竊案，以及週二晚在Jordan Place發生的另一宗住宅爆竊案有關。

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