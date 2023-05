【灣區新聞】舊金山市中心Nordstrom和Nordstrom Rack今夏結業（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)市中心Westifield商場內,屹立了35年的Nordstrom百貨公司,與一街之隔的Nordstrom Rack門店,計劃分別於7月、8月關閉。

根據舊金山Business Times報導,Nordstrom百貨公司計劃於8月關閉位於市中心865號Market街Westifield商場內的31萬2千平方呎的門店。

除此之外,一街之隔,位於市中心901號Market街,佔地45,496平方呎的Nordstrom Rack門店也難逃厄運,並將於7月1日關閉,結束屹立在舊金山35年的業務。

據了解,兩間店舖都租約期滿,總公司決定不再續約,原因是市中心的狀況在過去幾年急劇變化,導致人流減少,影響生意。

Nordstrom表示,相信通過專注於灣區其餘16個Nordstrom和Nordstrom Rack門店,以及網上銷售,可以更好地為地區客戶提供服務。

Westfield商場的發言人表示,Nordstrom的關店計劃,突顯市中心的情況正在惡化,犯罪活動猖獗,敦促市府加強執法,和對關鍵的問題尋找解決辦法。

舊金山市中心近年來相繼有店鋪撤出,位於Market街的Saks OFF 5th早前宣佈關閉,由Ross接手,以及位於880號Market街的Anthropologie,和位於三街33號的Office Depot亦計劃關閉。

