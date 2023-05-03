【灣區新聞】舊金山市中心Nordstrom和Nordstrom Rack今夏結業（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山（三藩市）市中心Westifield商場內，屹立了35年的Nordstrom百貨公司，與一街之隔的Nordstrom Rack門店，計劃分別於7月、8月關閉。

根據舊金山Business Times報導，Nordstrom百貨公司計劃於8月關閉位於市中心865號Market街Westifield商場內的31萬2千平方呎的門店。

除此之外，一街之隔，位於市中心901號Market街，佔地45,496平方呎的Nordstrom Rack門店也難逃厄運，並將於7月1日關閉，結束屹立在舊金山35年的業務。

據了解，兩間店舖都租約期滿，總公司決定不再續約，原因是市中心的狀況在過去幾年急劇變化，導致人流減少，影響生意。

Nordstrom表示，相信通過專注於灣區其餘16個Nordstrom和Nordstrom Rack門店，以及網上銷售，可以更好地為地區客戶提供服務。

Westfield商場的發言人表示，Nordstrom的關店計劃，突顯市中心的情況正在惡化，犯罪活動猖獗，敦促市府加強執法，和對關鍵的問題尋找解決辦法。

舊金山市中心近年來相繼有店鋪撤出，位於Market街的Saks OFF 5th早前宣佈關閉，由Ross接手，以及位於880號Market街的Anthropologie，和位於三街33號的Office Depot亦計劃關閉。

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