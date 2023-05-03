【灣區新聞】Millbrae校區舉行特別選舉 讓選民票決是否加稅為校區籌措經費（視頻）

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Millbrae校區週二舉行特別選舉，由選民投票決定是否通過A提案，也就是以加收特別地稅方式為校區籌措經費，根據週二晚的點票結果，這項特別選舉的投票率約為26%，已經開出的票數當中，支持的得票為70.63%，反對的得票則為29.37%，顯示該提案有望跨過3分之2得票的通過門檻，不過目前的得票只是初步，最終結果還要等到點算完畢才能確定。

Millbrae校區的選民週二針對一項特別選舉投票，選票上只有一個項目，那就是涉及加稅的A提案。

A提案是一項加稅提案，需要3分之2選民支持才能通過，法案建議在現有的地稅，再增加一項125元特別地稅，如果獲得通過，預料在未來九年可以為校區每年增加92萬5千元的稅收，如果無法通過，校區則面臨削減預算，包括裁員和停止一些計畫等。

這項A提案也是校區希望選民能為2018年6月通過的N提案續期，N提案是增加一項97元的地稅，每年可以增加約60萬元稅收，當年獲得七成五選民支持，不過該提案預計在今年6月到期，因此週二的特別選舉，希望以A提案接替即將要到期的N提案，將這項特別地稅加碼23元至125元，為校區繼續注入經費。

週二開出的票，主要是投票中心的選票，之後於5日、10日會相繼更新開票結果，並在6月1日正式公告投票結果，如獲通過，將在今年7月1日實施。

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