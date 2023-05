【灣區新聞】Millbrae校區舉行特別選舉 讓選民票決是否加稅為校區籌措經費（視頻）

【KTSF】

Millbrae校區週二舉行特別選舉,由選民投票決定是否通過A提案,也就是以加收特別地稅方式為校區籌措經費,根據週二晚的點票結果,這項特別選舉的投票率約為26%,已經開出的票數當中,支持的得票為70.63%,反對的得票則為29.37%,顯示該提案有望跨過3分之2得票的通過門檻,不過目前的得票只是初步,最終結果還要等到點算完畢才能確定。

Millbrae校區的選民週二針對一項特別選舉投票,選票上只有一個項目,那就是涉及加稅的A提案。

A提案是一項加稅提案,需要3分之2選民支持才能通過,法案建議在現有的地稅,再增加一項125元特別地稅,如果獲得通過,預料在未來九年可以為校區每年增加92萬5千元的稅收,如果無法通過,校區則面臨削減預算,包括裁員和停止一些計畫等。

這項A提案也是校區希望選民能為2018年6月通過的N提案續期,N提案是增加一項97元的地稅,每年可以增加約60萬元稅收,當年獲得七成五選民支持,不過該提案預計在今年6月到期,因此週二的特別選舉,希望以A提案接替即將要到期的N提案,將這項特別地稅加碼23元至125元,為校區繼續注入經費。

週二開出的票,主要是投票中心的選票,之後於5日、10日會相繼更新開票結果,並在6月1日正式公告投票結果,如獲通過,將在今年7月1日實施。

