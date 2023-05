【KTSF】

東灣Livermore市警方拘捕兩名男子,他們涉嫌與一宗持械行劫案有關。

警方拘捕了23歲的Hollister居民Juan Gomez,18歲的Livermore居民Ansel Peoza,在他們身上找到一支Glock 43手槍,及大容量鼓裝彈匣。

警方是在週一晚11時45分接報,在Livermore市East Avenue的公寓樓宇附近有持械劫案發生,到達現場時,警方目擊匪徒車輛高速轉入小街逃去,匪徒見到警方後,徒步逃走時被拘捕。

