【全國新聞】美國連同多國合作打擊網上黑市毒品

【KTSF 張麗月報導】

美國連同歐洲和南美洲國家展開前所未有大規模共同打擊網上黑市毒品,特別是牽涉芬太尼的交易,至今已經拘捕接近300人,以及充公總值5千多萬美元的現金和加密貨幣。

聯邦司法部長加蘭週二宣布,以聯邦調查局(FBI)為首的國際聯合執法行動,名為「SpecTor行動」,就是美國連同歐洲和南美洲等八個國家,一起對付在暗網上涉及芬太尼等販毒活動。

參與執法行動的機構包括聯邦政府,以及歐洲和南美洲的國際刑警,他們展開前所未有的聯合行動,致力打擊暗網販毒活動,共拘捕了288人,以及充公了超過5千萬美元的現金和加密貨幣,同時也搜獲一批軍火,以及超過850公斤毒品。

司法部長加蘭指出,越來越多毒販轉向在網上交易黑市毒品,來換取加密貨幣,手法之一就是在暗網上以專利的藥物為號召,但實際上是假藥,以及滲入芬太尼等毒品成份。

加蘭說:「他們可能在暗網上推廣毒品,為專利藥品,但實際上,藥物往往是假貨並滲入芬太尼,毒販認為,在暗網上匿名運作,可以逃過法網,他們是大錯。」

FBI副局長Paul Abbate就表示,在暗網上買毒品極為危險,因為這些不受管制的產品,往往會滲入致命成份的芬太尼等類鴉片藥物,令危機進一步惡化。

Abbate說:「暗網是購買毒品的最危險地方之一,更甚是毒販將不受管制產品滲入可能致命的芬太尼成份,令危機惡化,每年奪去大量美國人生命。」

因此他說,當局會繼續積極打擊暗網販毒活動,並且將不法之徒繩之於法。

