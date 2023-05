【全國新聞】佛州州長德桑提斯委任的董事會反告迪士尼

【KTSF 林子皓報導】

佛州州長與迪士尼的衝突不斷升級,迪士尼在上週控告州長德桑提斯和他所委任的Reedy Creek特別稅務區董事會,利用政府權力做武器,不斷攻擊迪士尼,週二輪到德桑提斯支持該董事會,決定向迪士尼提出訴訟,德桑提斯表示,這是「秉持人民的意願」。

德桑提斯在控告迪士尼公司的事上絶不手軟,針對迪士尼在Reedy Creek特別稅務區的訴訟,由州長委任的Reedy Creek特別董事會,週二投票通過控告迪士尼。

德桑提斯說:「沒有公司凌駕法律及本州人民。」

就在幾天前迪士尼已經入稟控告州長及他委任的Reedy Creek董事會。

政治分析家Marc Caputo說:「他陷入了這場衝突,很多人都有在竊笑,因為現在變成了德桑提斯對米奇老鼠。」

迪士尼沒有就訴訟回應傳媒,而幾天前德桑提斯則指,迪士尼跟他打官司,是基於政治,而且沒有價值。

德桑提斯說:「他們不高興,因為他們必須與別人一樣遵守同樣的法規,他們不想與其他人一樣繳同樣的稅。」

正預備參選下屆總統的德桑提斯,指迪士尼試圖阻撓州政府取消該特別稅務區,而他展開反擊,他揚言要增加迪士尼的稅務,或在迪士尼世界附近興建其他建築。

德桑提斯說:「有人還說,或許你需要另一座州立監獄,誰知道,我認為可能性是無限的。」

不過根據另一傳媒消息,德桑提斯的助手指,他的言論只是說笑,但USA Today白宮記者Francesca Chambers分析指:「一些共和黨人想看到一個強勢競爭者出來對抗特朗普,他們說,你若想在初選中打敗特朗普,就必須在辯論台上強硬,不懼怕不讓步。」

德桑提斯與迪士尼的衝突,源於德桑提斯與盟友力挺佛州一項有爭議的教育法案,該法案主張禁止小學課程接觸有關性傾向與性別的問題,是所謂的「Don’t Say Gay」,迪士尼批評這項法案,德桑迪斯於是要撤回迪斯尼的Reedy Creek特別稅務區自治權,引起雙方的訴訟。

政治分析家認為,這場衝突象徵著德桑提斯有意將文化戰爭置於共和黨議程的前沿和中心,並且反映了他的取態。

Caputo說:「他在州長職權中成長,我們未見過州內有這類人,他不僅摃上有如聖牛的迪士尼,你做州長是不會真的惹上迪士尼。」

