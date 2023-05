【全國新聞】北加Davis市婦人被人用利器刺傷 本週第三宗（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州大學Davis分校附近,一名六旬婦人被刺傷,她目前情況危殆,本案是市內不到一星期的第三宗同類案件,前兩宗案件的受害人被刺死,警方正調查幾宗案件是否有關連。

當地警方表示,在週一晚11點46分收到電話,一名64歲的婦人指,她在L街夾2街附近一個露宿者營地的帳篷內,被人多次刺傷,隨後送到加大Davis分校的醫療中心,目前情況危殆。

案發後警員漏夜在市中心展開地氈式搜索,未有找到涉案人,市內一度實施就地避難令,現已取消,警方呼籲居民保持警惕。

當局相信涉案人是一名19歲至23歲的拉美裔男子,身高5呎6吋至5呎9吋左右,身材瘦削、淺膚色、長曲髮,吻合早前兩宗案件的疑犯描述。

在上星期四,一名50歲男子David Breaux在Davis市中央公園身中多刀身亡。

星期六,一名加大Davis分校的20歲學生Karim Najm,於校園附近的Sycamore公園被刺死。

幾宗案件的事發地點只是相差幾英里,市內的居民和學生都人心惶惶。

目擊者說:「當我們轉身望向我們的朋友,她已被刺傷一次,她還以為被人打一拳,你擔驚受怕就十分難以入睡。」

警方形容,兇徒作案手法殘暴,不像一般的搶劫案。

警察局長Darren Pytel Davis說:「一般劫案不會用刀刺傷,或只有輕傷,但事主身上有多處巨大刀傷。」

當局正調查幾宗案件是否有關連,除了Davis警方,州府的執法部門及FBI聯邦調查局亦介入調查,警方未有捉到疑犯。

