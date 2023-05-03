【全國新聞】北加Davis市婦人被人用利器刺傷 本週第三宗（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州大學Davis分校附近，一名六旬婦人被刺傷，她目前情況危殆，本案是市內不到一星期的第三宗同類案件，前兩宗案件的受害人被刺死，警方正調查幾宗案件是否有關連。

當地警方表示，在週一晚11點46分收到電話，一名64歲的婦人指，她在L街夾2街附近一個露宿者營地的帳篷內，被人多次刺傷，隨後送到加大Davis分校的醫療中心，目前情況危殆。

案發後警員漏夜在市中心展開地氈式搜索，未有找到涉案人，市內一度實施就地避難令，現已取消，警方呼籲居民保持警惕。

當局相信涉案人是一名19歲至23歲的拉美裔男子，身高5呎6吋至5呎9吋左右，身材瘦削、淺膚色、長曲髮，吻合早前兩宗案件的疑犯描述。

在上星期四，一名50歲男子David Breaux在Davis市中央公園身中多刀身亡。

星期六，一名加大Davis分校的20歲學生Karim Najm，於校園附近的Sycamore公園被刺死。

幾宗案件的事發地點只是相差幾英里，市內的居民和學生都人心惶惶。

目擊者說：「當我們轉身望向我們的朋友，她已被刺傷一次，她還以為被人打一拳，你擔驚受怕就十分難以入睡。」

警方形容，兇徒作案手法殘暴，不像一般的搶劫案。

警察局長Darren Pytel Davis說：「一般劫案不會用刀刺傷，或只有輕傷，但事主身上有多處巨大刀傷。」

當局正調查幾宗案件是否有關連，除了Davis警方，州府的執法部門及FBI聯邦調查局亦介入調查，警方未有捉到疑犯。

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