【灣區新聞】科技界名人Bob Lee命案押後兩星期續審

【KTSF 張麗月報導】

科技界名人Bob Lee在舊金山（三藩市）街頭的兇殺案聆訊，被告週二第三度押後提出答辯，案件押後兩星期繼續審。

被告Nima Momeni是科技企業家，在4月4日凌晨在舊金山市中心街頭，涉嫌用刀刺死Cash App創辦人Bob Lee，案發後九天，被告在東灣Emeryville寓所被捕，被告要求保釋，但檢控官不同意，所以被告至今仍被扣押。

驗屍報告披露，Bob Lee遇害當晚，他的身體內含有酒精和可卡因等毒品，醫生曾經花了近四小時搶救他，但無效。

根據法庭文件，一名證人的口供指出，在命案發生之前一天，Bob Lee曾經與被告的妹妹身處該證人的公寓單位內，其後，證人指Bob Lee收到被告的電話，被告質問Bob Lee他的妹妹當時有否吸毒，Bob Lee叫被告放心，其妹妹沒有吸毒，也沒有不恰當的事情發生。

根據法庭文件，Bob Lee與被告在兇案當晚，曾經一起開車到海灣大橋底下面的地方，錄影片段顯示，兩人也曾經近距離接觸，調查人員懷疑兩人曾經因被告妹妺的事而爭執，其後Bob Lee就被刺死，探員在現場附近找到懷疑兇器。

Bob Lee居住在佛州邁亞密，案發時到舊金山旅遊，案件押後到本月18日繼續審。

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