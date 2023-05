【灣區新聞】科技界名人Bob Lee命案押後兩星期續審

【KTSF 張麗月報導】

科技界名人Bob Lee在舊金山(三藩市)街頭的兇殺案聆訊,被告週二第三度押後提出答辯,案件押後兩星期繼續審。

被告Nima Momeni是科技企業家,在4月4日凌晨在舊金山市中心街頭,涉嫌用刀刺死Cash App創辦人Bob Lee,案發後九天,被告在東灣Emeryville寓所被捕,被告要求保釋,但檢控官不同意,所以被告至今仍被扣押。

驗屍報告披露,Bob Lee遇害當晚,他的身體內含有酒精和可卡因等毒品,醫生曾經花了近四小時搶救他,但無效。

根據法庭文件,一名證人的口供指出,在命案發生之前一天,Bob Lee曾經與被告的妹妹身處該證人的公寓單位內,其後,證人指Bob Lee收到被告的電話,被告質問Bob Lee他的妹妹當時有否吸毒,Bob Lee叫被告放心,其妹妹沒有吸毒,也沒有不恰當的事情發生。

根據法庭文件,Bob Lee與被告在兇案當晚,曾經一起開車到海灣大橋底下面的地方,錄影片段顯示,兩人也曾經近距離接觸,調查人員懷疑兩人曾經因被告妹妺的事而爭執,其後Bob Lee就被刺死,探員在現場附近找到懷疑兇器。

Bob Lee居住在佛州邁亞密,案發時到舊金山旅遊,案件押後到本月18日繼續審。

