【KTSF 張麗月報導】

金融大行摩根士丹利計劃裁減3千個職位,今次是該銀行6個月內第二輪裁員。

摩根士丹利表示,由於面對經濟衰退隱憂,該銀行的併購和承包業務明顯放緩,也預測今年下半年或明年之前,這些業務都不會反彈復元,因此為了節省成本開支,摩根士丹利的高層正討論新一輪裁員行動,計劃在本季度結束前,在全球裁減大約5%人手,合共3千名員工,不過旗下財富管理部門的金融顧問可能不用辭退。

摩根士丹利僱員總數約有8.2萬人,幾個月前,該銀行已裁減約1,600人,導致摩根士丹利在第四季要支付超過一億元遣散費。

此外,另一間華爾街大行高盛(Goldman Sachs)也在1月時裁員約3,200人。

