【全國新聞】灣區九縣人口下滑 聖荷西不再是全國前十大城市（視頻）

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根據加州財政部的估計，2022年1月至2023年1月期間，灣區和整個加州再次經歷人口下降，有755萬人的灣區九個縣，減少了3.4萬人口，聖荷西目前也不再是全國的前十大城市了。

根據統計，整個加州一共流失率13.84萬居民，現在加州人口為3,894萬，下降幅度0.4%。

雖然外國移民和其他因素相對緩和了人口萎縮，但包括加州最大城市中的七個，特別是四個最大的城市，包括洛杉磯、聖地牙哥、聖荷西和舊金山，都出現人口下降情形，這意味人口下降延伸到灣區或南加州等等人口密集的地區，而這些地區都深受高房價的困擾。

另外，目前科技行業面對一片不確定性，企業裁員潮對人口流失也有所影響。

另一方面在疫情期間開始流行的居家工作潮流也起了作用，許多人可以到灣區以外生活成本比較低的地區生活，同時繼續為灣區的科技公司打工。

加州經濟持續研究中心的Steve Levy表示，隨著國際旅行的增加，移民人數將會回升，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）認為，最新的人口數據喚醒我們要回歸基本面，要專注於讓聖荷西變得比較清潔、安全，同時也比較容易在合理的地點蓋房子，比如在市中心，和主要的公共交通沿線地區，為打工的家庭提供住房。

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