【全國新聞】灣區九縣人口下滑 聖荷西不再是全國前十大城市（視頻）

根據加州財政部的估計,2022年1月至2023年1月期間,灣區和整個加州再次經歷人口下降,有755萬人的灣區九個縣,減少了3.4萬人口,聖荷西目前也不再是全國的前十大城市了。

根據統計,整個加州一共流失率13.84萬居民,現在加州人口為3,894萬,下降幅度0.4%。

雖然外國移民和其他因素相對緩和了人口萎縮,但包括加州最大城市中的七個,特別是四個最大的城市,包括洛杉磯、聖地牙哥、聖荷西和舊金山,都出現人口下降情形,這意味人口下降延伸到灣區或南加州等等人口密集的地區,而這些地區都深受高房價的困擾。

另外,目前科技行業面對一片不確定性,企業裁員潮對人口流失也有所影響。

另一方面在疫情期間開始流行的居家工作潮流也起了作用,許多人可以到灣區以外生活成本比較低的地區生活,同時繼續為灣區的科技公司打工。

加州經濟持續研究中心的Steve Levy表示,隨著國際旅行的增加,移民人數將會回升,聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)認為,最新的人口數據喚醒我們要回歸基本面,要專注於讓聖荷西變得比較清潔、安全,同時也比較容易在合理的地點蓋房子,比如在市中心,和主要的公共交通沿線地區,為打工的家庭提供住房。

