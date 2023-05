【KTSF 朱慧琪報導】

阿特蘭大商業區一間醫院內發生槍擊案,造成1死4傷,在案發後約6小時,槍手被補。

當地警方中午12時左右接報,一個槍手走入位於阿特蘭大商業區的Northside醫院11樓的等待室內開火,造成1死4傷,死傷者全部都是女性,年齡介乎25至71歲。

警方隨後鎖定槍手是24歲男人Deion Patterson,他開槍後,相信他在現場劫走一架汽車逃離。

亞特蘭大警察局長Darin Schierbaum說:「我們知道疑兇Patterson逃離大樓,相信他已在附近劫車逃離現場,因為執法機構人員正去這區。」

槍手的作案動機未明,當地警方傍晚在一間離案發地約11英里的公寓內將他拘捕,案件動機仍有待調查。

