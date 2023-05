【KTSF】

美國財長耶倫週一向國會發信指,如果國會還不盡快採取行動,國債將會在6月1日達到上限,必須盡快提高,否則美國將出現有史以來第一次債務違約。

耶倫致函聯邦眾議長麥卡錫,指出國債到6月1號達到上限,聯邦政府到時將無法履行6月初的義務,她敦促國會在此之前提高或暫停債務上限。

耶倫說,給不到一個確實的日期,但就注意到過去債務上限問題如等到最後關頭才解決,會造成嚴重的損害,這包括損害商業及消費者信心,也增加納稅人短期借貸的成本,甚至會影響國家安全。

就著耶倫的評論,總統拜登召喚4位議會領袖,包括麥卡錫,於5月9日開會討論債務上限,國會眾議院已經按黨派路線通過共和黨人提出的法案,提高債務上限一年的條件是要削減4.5萬億元的聯邦開支。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。