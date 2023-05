【全國新聞】加州大學Davis分校一學生身中多刀死亡

【KTSF 朱慧琪報導】

加州大學Davis分校一名學生,週六晚在一個公園身中多刀死亡,是三日內該處公園的第二宗謀殺案。

案發在週六晚上9時多,位於加州大學Davis分校附近的Sycamore公園,一名目擊者聽到有人爭執打鬥後報警,他之後見到一名男子身中多刀,警方到場後證實受害人已經死亡。

死者是20歲UC Davis學生Karim Najm,他的父親是UC Davis教授。

目擊者說:「看到後令我受到精神創傷,我仍努力忘記它

Davis警方說:「這種情況並不經常發生,已有好幾年毫無類似的事情發生

這宗是Davis的公共公園三日內第二宗刺死人案件,在上週四,一名男子在Central公園身中多刀身亡,而兩個公園路程只相差1.5英里,不過警方就表示,目前未有證據表明兩宗案件有關聯。

警方說:「我們請來了所有的調查員,我們一直在與當地夥伴合作,並聯繫聯邦機構協助調查

報案的目擊者見到一名年齡可能是19至23歲的男子騎單身離去,該男子似是拉美裔,身高5呎尺7吋至5呎8吋,有一頭打散的鬈曲長髮。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。