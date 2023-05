【KTSF 張擎鳳報導】

紅木城(Redwood City)和舊金山(三藩市)警方分別尋求大眾幫助,以便找到兩宗車禍中肇事逃逸的司機。

其中一宗事故發生在3月31號晚上9點23分左右,警方透露,一名司機在紅木城Walnut街夾Maple街附近的Veterans大道1100號路段,撞到一名騎單車的人後不顧而去,這名傷者送院後傷重不治。

如果民眾有關於這宗車禍的任何消息,請致電650-780-7607。

另外一宗車禍發生在星期日,一名司機在舊金山Van Ness Ave夾Bay街的路口撞到一名行人後逃離現場。

隨後舊金山警方和消防局官員在晚上6點40分到達案發現場時,只發現受了重傷的傷者。

民眾有任何關於這宗車禍的信息,可以致電(415) 575-4444同舊金山警方聯絡。

