【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)與加州餐館基金會合作,為餐館提供補助金,協助餐館從疫情中恢復,現正接受申請。

獲選的餐館可以得到5000元用來改善設備和技術,提供入職訓練及留住員工,也可以用來應付不時之需。

加州餐館基金會2021年成立抗疫基金,並得到PG&E的資助,PG&E今年投入90萬元,補助金總額達到210萬元,預計可以幫助北加州以及加州中部地區360家餐館。

補助金計劃的對象是獨立經營的餐館,少於五間分店年收入少過300萬元,從未獲得過補助金的餐館有優先,但曾受惠的餐館仍可提出申請。

截止日期是5月7號,詳情可瀏覽:https://restaurantscare.org/resilience/

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。