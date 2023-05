【灣區新聞】世衛大會將在日內瓦召開 北加州台灣人社團挺台灣以觀察員身份與會（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

一年一度的世界衛生大會將在5月21日瑞士日內瓦召開,北加州多個台灣人社團週日發布聲明挺台灣以觀察員身份與會,另外,北加州有醫護人員將自費組成宣達團,前往日內瓦表達立場。

第76屆世界衛生大會(WHA)將在5月21到30號期間於瑞士日內瓦登場,不過,駐舊金山台北經文處處長賴銘琪說:「台灣還是沒有收到世界衛生組織所寄過來的邀請函,沒有辦法參加今年的世界衛生大會,這已經是台灣連續第七年沒有辦法參加。」

大批支持台灣的醫生週日穿上白袍,聚集在聖荷西的台灣會館關注這一問題,包括北加州台灣會館、北美洲台灣人醫師協會北加州分會、全球世界醫衛總會、北加州台灣醫學會,以及北加州台灣同鄉聯合會共同發表一份聯合聲明,聲援台灣以觀察員身份參加WHA世界衛生大會。

北加州台灣會館理事長 葉俊雄說:「(拒台參與)這不僅違反WHO所揭櫫的推廣健康平權的目標,更有礙全世界整體的正向發展。」

過去台灣也曾多次以觀察員身份應邀參加WHA,不過近年來卻不得其門而入,台灣外交官員點出問題的核心。

賴銘琪說:「原因就只有一個,就是老共反對,老共說,台灣是中華人民共和國的一部份,他們會照顧台灣,所以台灣沒有需要參加,那麼我不曉得各位相不相信,我是絕對不相信。」

南灣僑教中心主任 莊雅淑說:「過去七年當中,台灣一直被排除在世界衛生大會之外,這個絕對是政治的干擾,這次各位醫界的朋友,大家放下工作,放下自己的企業,以自費的方式,到日內瓦希望為台灣來發聲,真的令人非常的感動。」

北加州約有25名醫生為主的醫療業人士,今年組團要前進日內瓦,在WHA會場外為台灣發聲。

北加州宣達團將在WHA開會前夕抵達日內瓦,同時也將舉行一連串的活動,希望表達台灣對於世界的醫療貢獻。

北加州宣達團團長林錦堂說:「在5月20號我們在日內瓦有很多節目,首先在所謂的三角椅廣場集合,然後有所謂的大遊行、大合唱,然後來自全球各地的台灣人,差不多700人會參加。」

去年也曾前往日內瓦的吳怡明預估,屆時會有約700、800人,從全球各地加入挺台灣出席WHA,屆時將有演講、公衛醫療、生技和綠能展覽等活動,以另類的方式參與。

也有人針對該用甚麼方式才能加入提出建議。

台灣會館理事/臨床醫師廖俊惠說:「你要參加一定要離開中國,就是要用台灣,世界上沒有錯只有一個中國,但事實上另外有一個台灣,台灣、中國兩不隸屬,這是蔡英文總統說的。」

北加州台灣同鄉聯合會也正計劃要募款4萬美元,屆時將在《華盛頓郵報》刊登“WHA for Taiwan”廣告,表達支持台灣參與WHA的訴求。

