【灣區新聞】國民黨高層舊金山華埠出席活動 台灣總統大選議題備受關注（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

國民黨黨內三位高層，剛剛過去的週末齊聚在舊金山華埠出席活動，台灣總統大選的議題備受關注，尤其是如何重新贏得政權。

國民黨副主席夏立言代表黨主席朱立倫，前來出席上週六登場的國民黨駐美總支部第29次代表大會，一同出席的還有國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正，以及海外部主任陳以信。

這三位國民黨高層都強調，重新贏回政權的重要性，其中夏立言著重在兩岸的戰爭與和平。

夏立言說：「兵兇戰危已經在我們腦海裡，深深地烙印在那邊，其實我們過去在這麼多年來，很多人都只是問會不會打仗，現在大家更會問的問題是，甚麼時候打仗，2027年、2025年甚至於有人講，2023年就已經準備要，兩岸之間要發生戰爭了，或者美國人跟大陸之間要發生衝突。」

黃介正則強調，明年1月的台灣總統大選，影響中華民國的存續與國民黨的存亡。

黃介正說：「我們只講一個，就是要贏，拿回政權，才能夠保住中華民國，未來四年是中國民國、也是台灣生存與發展最關鍵的時刻，更是中國國民黨存亡的時刻。」

儘管國民黨的總統提名人選尚未確定，不過國民黨的海外部證實，屆時這個人選一定會到美國訪問，並且會舉行造勢活動。

陳以信說：「我們要拜託大家、真的，現在國民黨已經不是能夠發錢的單位，現在國民黨已經不是能夠募款的單位，要拜託大家能夠出錢，來協助我們。」

陳以信呼籲支持者要透過三個方式，來達成重新執政的目標，那就是出力輔選、出錢捐助，以及出票、也就是回台灣投票來表示支持。

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