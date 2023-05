【灣區新聞】國民黨高層舊金山華埠出席活動 台灣總統大選議題備受關注（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

國民黨黨內三位高層,剛剛過去的週末齊聚在舊金山華埠出席活動,台灣總統大選的議題備受關注,尤其是如何重新贏得政權。

國民黨副主席夏立言代表黨主席朱立倫,前來出席上週六登場的國民黨駐美總支部第29次代表大會,一同出席的還有國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正,以及海外部主任陳以信。

這三位國民黨高層都強調,重新贏回政權的重要性,其中夏立言著重在兩岸的戰爭與和平。

夏立言說:「兵兇戰危已經在我們腦海裡,深深地烙印在那邊,其實我們過去在這麼多年來,很多人都只是問會不會打仗,現在大家更會問的問題是,甚麼時候打仗,2027年、2025年甚至於有人講,2023年就已經準備要,兩岸之間要發生戰爭了,或者美國人跟大陸之間要發生衝突。」

黃介正則強調,明年1月的台灣總統大選,影響中華民國的存續與國民黨的存亡。

黃介正說:「我們只講一個,就是要贏,拿回政權,才能夠保住中華民國,未來四年是中國民國、也是台灣生存與發展最關鍵的時刻,更是中國國民黨存亡的時刻。」

儘管國民黨的總統提名人選尚未確定,不過國民黨的海外部證實,屆時這個人選一定會到美國訪問,並且會舉行造勢活動。

陳以信說:「我們要拜託大家、真的,現在國民黨已經不是能夠發錢的單位,現在國民黨已經不是能夠募款的單位,要拜託大家能夠出錢,來協助我們。」

陳以信呼籲支持者要透過三個方式,來達成重新執政的目標,那就是出力輔選、出錢捐助,以及出票、也就是回台灣投票來表示支持。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。