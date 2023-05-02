【灣區新聞】華人進步會等多個組織舊金山市府外集會 捍衛移民工人權利（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

華人進步會以及多個組織，趁五一國際勞動節到舊金山（三藩市）市府門外舉行集會，他們表示，需要捍衛移民工人的權利。

週一是五一國際勞動節，國際勞動節是一項由國際勞工運動所推動，全世界勞工和工人階級在每年的5月1日舉行的慶祝節日。

華人進步會以及多個組織，趁週一都紛紛舉行集會表達訴求，指要為舊金山的移民工人爭取權益。

在週一早上，團體在Mission夾16街集合，然後前往舊金山市府聲援世界各地苦苦掙扎的移民工人。

在集會上，有不少參加集會的人喊口號，以及不同種裔的人士發言。

舊金山市參事的陳詩敏說：「我們舊金山市參事在未來六個月，舊金山將討論經濟預算委員會討論，想知道我們經濟可否繼續復甦，舊金山經濟能夠復甦，要求幫助我們的勞工能在舊金山生存，那我們經濟才可復甦。」

華人進步會行政主任劉茂琦說：「勞工家庭都是非常難生活，而且我們的貧富差別的問題越來越嚴重，但是同時有很多工人在組織起來爭取權益，所以我們今天是團結，跟其他移民工人社區說，我們要有一個公平的對待，我們要請停止報復行為，我們也要爭取一個完美的安全網絡給所有工人，包括失業金，健康健康安全的保護，包括就是工人去爭取權益，組織工會的時候，不應該受老闆的報復。」

她表示，現時在舊金山很多的工人都受不到公平的對待，例如是得不到公平工資、加班費以及得不到公平對待，無證移民工人面對不公平的情況尤其嚴重。

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