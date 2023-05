【有線新聞】

美國荷里活編劇週二開始罷工 ,部分電視節目將受影響。

代表11000多名從業員的美國編劇工會,與迪士尼和Netflix等公司進行了六星期談判,稱串流平台興起影響編劇收入,要求公司不論有無實際需要,也要為節目聘用一定數量的編劇,亦不可用人工智能代工。

公司表示,願意提高編劇的津貼,但雙方最終未能達成協議,工會決定當地周二起罷工,部分電視節目如清談節目將受影響。

美國編劇工會上一次罷工已是15年前,當年持續100日的工潮,為加州經濟帶來21億美元損失。

