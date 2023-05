【KTSF】

COVID疫情的公共衛緊急狀態將於5月11號正式結束,從下星期四開始,聯邦員工將不再需要接種COVID疫苗。

COVID疫情的公共衛緊急狀態結束,即是說5月11號之後,民眾不再有免費的COVID測試,有些費用可能需要自付。

但目前民眾仍然可以在藥房和其他零售商購買COVID家庭測試盒,費用可以是已經預付,或隨後向保險報銷。

還有聯邦網站:https://www.covid.gov/tests,允許美國家庭訂購免費及寄送上門的COVID測試盒。

該聯邦網站目前仍在正常運行,自12月以來未訂購的任何家庭,均可免費獲得四個COVID測試盒。

