【灣區新聞】舊金山市府律師邱信福談上任以來的成就（視頻）

舊金山(三藩市)市府律師邱信福趁亞裔傳統月第一日邀請華文媒體參加圓桌會議,討論他作為市府律師的角色,以及他上任以來的成就。

邱信福在週一的圓桌會議上表示,當他在州立法機關工作時,他習慣每隔幾個月就會定期為華文媒體做一次簡報,現時他想把這個傳統帶回來舊金山市府律師辦公室,會議上,他就提及三宗自己有份參與的重大訴訟程序。

邱信福說:「一是關於無家可歸,一是關於類鴉片藥物,三是關於槍械暴力限制令。」

另外,他亦提到上任以來,起訴公司冒充政府詐騙小企業的訴訟,他指舊金山在類鴉片藥物的訴訟中,贏得具有里程碑意義,訴訟指連鎖藥房Walgreens多年來在沒有適當監督的情況下,過度銷售可造成高度成癮的藥物。

至於槍械暴力的問題,他指雖然亞裔因槍擊致死人數向來比較低,但數字仍然一直在上升,從2016年到2020年間,亞裔死於槍擊人數上升了近一成。

加州也頒布了一項「紅旗法」(red flag law),限制某類人士擁有槍械,並允許警察扣押該類人士持有的槍械,但舊金山在使用限制令方面,仍然落後於其他城市,他希望市府上下可以齊心協力避免悲劇發生。

