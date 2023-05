【KTSF】

北加州受到一股低壓槽影響,灣區週二迎來5月的第一場雨,多地有驟雨,亦有雷暴,預測不穩定的天氣會持續到星期四。

氣象學家表示,5月下雨不太尋常,這股降雨和雷暴,是由於一股低壓槽持續從阿拉斯加南移,過去24小時,錄得降雨最多的是Santa Cruz山區,而截至下午5點,舊金山(三藩市)、東灣Richmond和奧克蘭(屋崙),就錄得比較多的降雨,Pleasanton亦錄得雷暴。

國家氣象局預測,週三這股低壓槽會沿海移動,101號公路以西會降雨較多,但雨勢週二稍後會陸續減弱。

