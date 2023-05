【全國新聞】伊利諾伊州沙塵暴致數十車連環相撞多人死傷

【有線新聞】

伊利諾伊州出現沙塵暴,一條州際公路幾十架車連環相撞,最少6死30人受傷。

事發公路部分路段要暫時關閉,多架涉事汽車停在公路上,部分起火冒出濃煙或者撞毀車身,有司機稱撞車後聽到隨後多架車亦有碰撞。

現場一片灰濛濛,美國伊利諾伊州中部55號州際公路約3公里路段內,周一早上近11時,雙向行車線都有汽車連環相撞,涉及約7、80架車輛,有兩架貨車起火。

事故造成多人死傷,數十人被送到附近醫院,部分情況危殆,傷者年齡介乎2歲到80歲。

警方指事故是由於強風將農地的沙塵吹向公路,令能見度下降到近乎零。氣象學家指區內近日非常乾燥,而農民翻土耕種,表層泥土變得鬆散,被風速達每小時56至72公里的強風捲起,令該區沙塵滾滾。

氣象部門已發出沙塵警報,指出行會有危險甚至生命威脅。當局形容這次是獨特事故,救援團隊無類似經驗,而沙塵暴增加搜救難度,需時善後,公路的蒙哥馬利縣路段暫時關閉。

