【全國新聞】伊利諾伊州沙塵暴致數十車連環相撞多人死傷

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伊利諾伊州出現沙塵暴，一條州際公路幾十架車連環相撞，最少6死30人受傷。

事發公路部分路段要暫時關閉，多架涉事汽車停在公路上，部分起火冒出濃煙或者撞毀車身，有司機稱撞車後聽到隨後多架車亦有碰撞。

現場一片灰濛濛，美國伊利諾伊州中部55號州際公路約3公里路段內，周一早上近11時，雙向行車線都有汽車連環相撞，涉及約7、80架車輛，有兩架貨車起火。

事故造成多人死傷，數十人被送到附近醫院，部分情況危殆，傷者年齡介乎2歲到80歲。

警方指事故是由於強風將農地的沙塵吹向公路，令能見度下降到近乎零。氣象學家指區內近日非常乾燥，而農民翻土耕種，表層泥土變得鬆散，被風速達每小時56至72公里的強風捲起，令該區沙塵滾滾。

氣象部門已發出沙塵警報，指出行會有危險甚至生命威脅。當局形容這次是獨特事故，救援團隊無類似經驗，而沙塵暴增加搜救難度，需時善後，公路的蒙哥馬利縣路段暫時關閉。

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