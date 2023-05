【灣區新聞】灣區多市發生疑似針對亞裔的劫案 警拘3疑犯

【KTSF】

在2022年12月至2023年2月期間,灣區多地發生多宗持械及暴力劫案,匪徒疑似針對亞裔人士犯案,聖荷西警方在其他執法當局的協助下,先後拘捕3名懷疑涉案的疑犯,他們涉嫌觸犯13宗劫案、5宗嚴重盜竊和多宗汽車爆竊案。

這次執法行動共有多個執法部門參與,包括聖荷西警局、San Pablo市警局、Santa Clara市警局和Stockton市警局。

在今年2月25日,疑犯Juan Rodriguez-Ramirez涉嫌打劫,被Stockton市警方拘捕,目前仍被拘留。

至今年4月14日,聖荷西Grand Century Mall發生多宗汽車爆竊案,聖荷西警方調查後鎖定懷疑涉案的一輛汽車,並拘捕疑犯Joel Contreras Barron。

4月26日,聖荷西警方在Richmond市拘捕疑犯Francisco Rincon,警方執行搜查令,起出多件失竊物品、6千元現金以及彈藥,疑犯目前仍被拘留。

任何人如能就案件提供消息,請聯邦聖荷西警方,電話:(408) 277-4166,電郵:4342@sanjoseca.gov

