【灣區新聞】舊金山會同加州執法部門打擊田德隆區毒品問題（視頻）

打擊舊金山(三藩市)田德隆區芬太尼毒品集團,光靠地方執法人員已經不夠,州長紐森指派加州公路巡警及國民警衛隊來協助舊金山改善該市的公共安全。

舊金山市長布里德連同加州公路巡警、國民警衛隊、舊金山警察局長、舊金山地檢官等人召開聯合記者會,這項由州長紐森指派的新合作夥伴關係,重點是打擊芬太尼在田德隆區販運活動及供應,並追究販毒團夥負責人的責任。

加州公路巡警Sean Duryee說:「下星期一,5月1日起,加州公路巡警將與舊金山警察並肩加強市內公眾安全,我們將關注特別高犯罪區,我們會協助舊金山警察在特定區域增加制服警察巡邏,以遏止犯罪活動

加州國民警衛隊也將派出14名軍人協助。

加州國民警衛隊Matthew Beevers說:「我舉個例子,在聖地牙哥販賣毒品的區域,在我們的協助下,光是3月,我們警衛隊查封價值1千5百萬毒品,我們可以在田德隆區複製聖地牙哥模式,在舊金山做同樣的事。」

除了提高合作夥伴層級,在地方執法單位也沒有鬆懈,舊金山地檢官表示,會加大力度起訴販毒集團主使人。

舊金山地檢官Brooke Jenkins說:「今天我們起訴一名毒販,他藏有5公斤的芬太尼,足以害死超過這個城市人口,基於公共安全風險,這個人應該被拘留,法官也同意拘留。」

舊金山警察局長Bill Scott說:「田德隆這個小地方,是芬太尼危機的中心,才一平方英里,舊金山警察過去四個月就抓了269個毒販,在田德隆區居住及上班的人,每天都要面對這樣情況,應該要停止。」

市長布里德表示,芬太尼危機正在影響市民,當局除了要破壞毒品流通,也要確保正在對抗毒癮的人獲得治療,她希望這次的夥伴關係,能夠取得成果。

市長布里德說:「我們有能力處理如此嚴重的問題,我們將繼續竭盡所能,這種夥伴關係有望帶來重大改變,我希望街道安全,我們都希望街道安全,其中一部分,包括我們正在做的所有好計劃,但同時必須問責,我認為這種能力將有助改善問題。」

市長布里德表示,很多人對舊金山治安很有意見,但她同時也希望大家能夠看到舊金山好的一面。

