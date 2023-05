【灣區新聞】華裔婦送機前載親友到Millbrae用饍 汽車遭爆竊行李被偷（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

中半島Millbrae市頻頻發生汽車盜竊案,有觀眾向本台表示,在載家人去舊金山(三藩市)機場之前,在Millbrae吃晚飯的時候,有匪徒打爛他們的汽車車窗,偷走行李以及貴重物品。

曾經在Millbrae居住5年的王女士(Lin Wang)向本台表示,4月12日星期三晚上8點至9點半左右,她載她的哥哥到舊金山國際機場回台灣,王女士和家人在Millbrae市的Broadway 230號街區附近餐廳吃晚飯,用膳後發現汽車車窗被人打爛,行李箱和一些貴重物品不翼而飛。

王女士說:「我們的車除了有兩個窗被打破,還有一個大的窗,聽警方說,現在匪徒目標是Tesla Model 3,因為對他們來說,比較容易打破(車窗)偷起來比較簡單。」

王女士提醒大家需要注意的事。

王女士說:「另外,匪徒也可以用一些網路上的應用程式,來偵查車子裡面有沒有一些無線網路(WiFi)和藍牙裝置,知道車裡是不是有一些重要和值錢的東西,另外,匪徒也會看上面左上角,上面有沒有一個貼紙,說明這是一部租車者是借回來的車,所以這幾點,市民們可以注意一下。」

王女士說,附近商家告訴她,同類型的案件發生多了,Millbrae市一向給她的印象非常好,治安安全,居民友善,但是現在印象已經完全改觀了。

王女士相信,報案人數並不反映實際案發的數目,原因是大部分租車的人,都忙著趕去機場。

王女士說:「警察說過Millbrae市很接近機場,所以匪徒也利用這位置,也知道有很多的遊客會來這邊,就是小休一下,吃點東西再去機場,所以匪徒就是利用這地緣關係。」

王女士表示,匪徒偷走現金、信用卡,電話,電腦等,而對她來說最重要和最希望找回的,就是一個佛教壇城,當中包括念珠,道士服。

王女士表示,她已經去信Millbrae市市長和副市長報告此事,她日前還參加了市政府的市議會,希望大眾可以保持警惕。

本台就事件聯繫負責Millbrae治安的San Mateo縣警,但暫時沒有回覆。

