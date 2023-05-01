【灣區新聞】華裔婦送機前載親友到Millbrae用饍 汽車遭爆竊行李被偷（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

中半島Millbrae市頻頻發生汽車盜竊案，有觀眾向本台表示，在載家人去舊金山（三藩市）機場之前，在Millbrae吃晚飯的時候，有匪徒打爛他們的汽車車窗，偷走行李以及貴重物品。

曾經在Millbrae居住5年的王女士（Lin Wang）向本台表示，4月12日星期三晚上8點至9點半左右，她載她的哥哥到舊金山國際機場回台灣，王女士和家人在Millbrae市的Broadway 230號街區附近餐廳吃晚飯，用膳後發現汽車車窗被人打爛，行李箱和一些貴重物品不翼而飛。

王女士說：「我們的車除了有兩個窗被打破，還有一個大的窗，聽警方說，現在匪徒目標是Tesla Model 3，因為對他們來說，比較容易打破（車窗）偷起來比較簡單。」

王女士提醒大家需要注意的事。

王女士說：「另外，匪徒也可以用一些網路上的應用程式，來偵查車子裡面有沒有一些無線網路（WiFi）和藍牙裝置，知道車裡是不是有一些重要和值錢的東西，另外，匪徒也會看上面左上角，上面有沒有一個貼紙，說明這是一部租車者是借回來的車，所以這幾點，市民們可以注意一下。」

王女士說，附近商家告訴她，同類型的案件發生多了，Millbrae市一向給她的印象非常好，治安安全，居民友善，但是現在印象已經完全改觀了。

王女士相信，報案人數並不反映實際案發的數目，原因是大部分租車的人，都忙著趕去機場。

王女士說：「警察說過Millbrae市很接近機場，所以匪徒也利用這位置，也知道有很多的遊客會來這邊，就是小休一下，吃點東西再去機場，所以匪徒就是利用這地緣關係。」

王女士表示，匪徒偷走現金、信用卡，電話，電腦等，而對她來說最重要和最希望找回的，就是一個佛教壇城，當中包括念珠，道士服。

王女士表示，她已經去信Millbrae市市長和副市長報告此事，她日前還參加了市政府的市議會，希望大眾可以保持警惕。

本台就事件聯繫負責Millbrae治安的San Mateo縣警，但暫時沒有回覆。

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