【灣區新聞】國民黨副主席夏立言拜會中華總會館 撤旗風波以來國民黨高層首度獲邀（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

國民黨副主席夏立言週五傍晚拜會中華總會館,這也是自撤旗風波以來,國民黨高層首度獲邀進入中華總會館。

這樣的場面很久沒有見到了,舊金山華埠的駐美中華總會館週五在熱鬧的舞獅聲中,迎接國民黨高層到訪,分別由副主席夏立言帶隊,國際部主任兼駐美代表黃介正,以及所有從全美各地到灣區出席黨代表大會的訪問團成員,都受到隆重接待,而原本也計劃出席的海外部主任陳以信則沒有現身。

夏立言稱許海外華僑對於中華民國的建立有著非常大的貢獻。

夏立言說:「謝謝大家用這樣熱烈的儀式來歡迎,我每次到華埠,不管是紐約或者是舊金山,我的感觸都真的特別多。」

由於當前中華總會館輪值總董是肇慶總會館主席張耀廷,肇慶總會館一向支持中華民國,至今也仍懸掛其國旗,在該會館輪值期間,適逢夏立言等人到訪,也因此促成了今天的拜會。

除了中華總會館的接待,當晚包括五洲洪門致公總堂、秉公總堂、合勝總堂,以及協勝總公會四個僑團聯合在華埠皇宮酒樓,為國民黨訪團舉行歡迎晚宴。

