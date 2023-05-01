【娛樂新聞】首度於英國舉行巡迴演唱會 陳柏宇盼用歌聲為海外樂迷注入能量

Jason在2年前舉行《陳柏宇JASON CHAN FIGHT FOR演唱會2021》 ，好評如潮，特別在講及離別的一Part中獻唱〈逸後〉時，熒幕上播放著移民的動畫，一首情歌頓時變成離別之歌，Jason當時更唱到淚崩，有半首歌唱不下去，但現場觀眾揮動手機燈一同大合唱，場面傷感卻感人。2年過去，大家都在不同國度生活、發展，這次世界巡唱的名字，亦命名為「The Fight Goes On」，以帶出大家為著不同的目標繼續努力奮鬥的意思，而Jason期望透過歌聲，為海外的樂迷注入能量。

Jason巡唱首站定於英國曼徹斯特及倫敦，算是離別之後首次與樂迷聚首一堂。過去不少移居英國的樂迷，都查問Jason何時會到當地開Show，隨著疫情過去，二女星晴又已出世，當一切都穩定下來了，Jason與唱片公司便覺得這是最佳時機展開巡唱，以答謝海外樂迷的愛戴。為了可以更親近地與樂迷互動交流，這次英國站的場次特設VIP門票，憑票除可以在最前排位置觀賞Jason獻唱外，Show後更可與Jason會面及合照，機會難逢。除了英國站，Jason亦正計劃將到其他國家開唱，有關詳情將於稍後公布。

除了舉行巡唱這個好消息， Jason於今年推出的首支新歌〈一人傍晚藝術館〉亦叫好叫座，連奪新城電台勁爆本地榜、TVB勁歌金榜、ViuTV CHILL CLUB推介榜、香港電台中文歌曲龍虎榜及商業電台903專業推介No.1， 成為Jason首支五台冠軍歌作品。Jason很慶幸大家都喜歡〈一人傍晚藝術館〉，因為他甚少演繹這種很Chill的作品，如今獲得好成績，在準備開Show的同時傳來這另一喜訊，自然十分開心啦！

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