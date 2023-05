【有線新聞】

美國第一共和銀行成為兩個月內第三間倒閉的美國銀行,資產及存款轉售摩根大通。

加州金融保護與創新部,已下令接管第一共和銀行,指派聯邦存款保險公司擔任接管人。公司隨即與摩通達成轉售資產協議,估計存款保險基金要支出約130億美元,又指所有存戶都可取得所有存款。

摩通則指已收購第一共和銀行,絕大部分資產,並承擔部分負債,包括約1,700億美元貸款、300億美元證券及920億美元存款。第一共和銀行84間分行,周一起將轉為摩通的分行營業。

