【灣區新聞】DoorDash外賣員奧克蘭取餐時 被匪徒開槍搶劫

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一名DoorDash外賣員，4月18日在東灣奧克蘭（屋崙）取餐時，被匪徒開槍並搶劫，他憶述事發經過。

事發地點是奧克蘭市International Blvd夾24街路段，Ahmed Elsharkawy在4月18日到快餐店Jack in the Box取餐時，有匪徒向他的車輛開槍。

他拿著子彈，憶述事發經過。

他說當時子彈是從車尾擋風玻璃射入，隨後三名搶匪上前，要求他把車子給他們，匪徒還用槍柄連續擊打他的頭部。

Elsharkawy當時在後座的狼狗和哈士奇混種的寵物狗Bella腿部受傷，他指自己在被攻擊的時候，聽到狗狗慘叫的聲音，匪徒疑似也向他的寵物下手。

被攻擊後，Elsharkawy帶著狗逃離，車輛則被匪徒開走，他致電911報案，警方在25分鐘後到達。

他在事後就醫，頭部傷勢嚴重，導致聽力受損，醫生告訴他，有可能是永久性的。

警方在事後尋獲他的車輛，但已經殘破不堪，催化轉換器也被拆走，警方透露，該車輛也被匪徒用作為其他犯案中的車輛。

Elsharkawy回想，認為那些匪徒看似青年，他猜測16到18歲，但也驚訝他們當時多麼鎮定老練。

他現在面對高昂的費用，包括1,250元的拖車跟保管費，還有自己與狗狗的醫療費。

他感到很崩潰，指DoorDash外送是他唯一的收入，他家中還有女兒及家人，他也開設GoFundMe眾籌，希望大家能幫助他再站起來。

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