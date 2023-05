【灣區新聞】DoorDash外賣員奧克蘭取餐時 被匪徒開槍搶劫

【KTSF】

一名DoorDash外賣員,4月18日在東灣奧克蘭(屋崙)取餐時,被匪徒開槍並搶劫,他憶述事發經過。

事發地點是奧克蘭市International Blvd夾24街路段,Ahmed Elsharkawy在4月18日到快餐店Jack in the Box取餐時,有匪徒向他的車輛開槍。

他拿著子彈,憶述事發經過。

他說當時子彈是從車尾擋風玻璃射入,隨後三名搶匪上前,要求他把車子給他們,匪徒還用槍柄連續擊打他的頭部。

Elsharkawy當時在後座的狼狗和哈士奇混種的寵物狗Bella腿部受傷,他指自己在被攻擊的時候,聽到狗狗慘叫的聲音,匪徒疑似也向他的寵物下手。

被攻擊後,Elsharkawy帶著狗逃離,車輛則被匪徒開走,他致電911報案,警方在25分鐘後到達。

他在事後就醫,頭部傷勢嚴重,導致聽力受損,醫生告訴他,有可能是永久性的。

警方在事後尋獲他的車輛,但已經殘破不堪,催化轉換器也被拆走,警方透露,該車輛也被匪徒用作為其他犯案中的車輛。

Elsharkawy回想,認為那些匪徒看似青年,他猜測16到18歲,但也驚訝他們當時多麼鎮定老練。

他現在面對高昂的費用,包括1,250元的拖車跟保管費,還有自己與狗狗的醫療費。

他感到很崩潰,指DoorDash外送是他唯一的收入,他家中還有女兒及家人,他也開設GoFundMe眾籌,希望大家能幫助他再站起來。

