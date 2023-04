【國際新聞】針對美國公民被扣押 拜登政府宣布制裁俄羅斯伊朗兩實體及官員

【KTSF 張麗月報導】

針對美國公民持續被扣押在海外,拜登政府週四宣布向俄羅斯和伊朗兩個實體以及部份官員,實施新的制裁措施。

拜登政府指出,由於有美國公民持續被錯誤扣押在海外,美國要令這些行動承擔後果和負上責任,美國認定,俄羅斯聯邦安全局以及伊朗伊斯蘭革命衛隊情報組織這兩個實體,由於在過去曾經參與錯誤扣押最少一名海外美國公民,因此這些實體要對它們的行為承擔後果,同時美國也認定,伊朗伊斯蘭革命衛隊情報組織的四名高級官員也有份參與行動,因此也要負上責任。

拜登政府又說,當局會繼續努力,以確保被扣押在海外的美國公民獲釋,可以返國與家人團聚。

雖然國務院的聲明沒有特別指明牽涉的是那些美國公民被扣押,但所講的是指這種持續的扣押行動。

消息指出,今次新的制裁措施大致上是象徵式,因為上述俄羅斯安全局和伊朗革命衛隊,本來就已經受到美國的制裁,它們牽涉的暴行由選舉干預,以至支持俄烏戰爭中的恐怖活動不等,而新的制裁措施就可以作為日後談判釋放美國公民的籌碼,至於新的制裁可能包括撤銷名單上官員的美國入境簽證。

在海外正被扣押的美國公民,包括被控間諜罪的《華爾街日報》美國記者格什科維奇,俄羅斯指控他為美國收集有關俄羅斯軍工廠的機密情報,指他試圖獲取機密時當場被捕,一旦定罪,最高可被判監禁20年。

俄國週四再次拒絕美國使領館人員在5月探望格什科維奇,以報復美國拒絕發簽證給俄國記者,隨行採訪俄國外長到紐約出席聯合國安理會會議的活動。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。