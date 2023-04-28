【國際新聞】針對美國公民被扣押 拜登政府宣布制裁俄羅斯伊朗兩實體及官員

April 28, 2023 新聞, 國際新聞, 熱點關注
(Pixabay)

【KTSF 張麗月報導】

針對美國公民持續被扣押在海外，拜登政府週四宣布向俄羅斯和伊朗兩個實體以及部份官員，實施新的制裁措施。

拜登政府指出，由於有美國公民持續被錯誤扣押在海外，美國要令這些行動承擔後果和負上責任，美國認定，俄羅斯聯邦安全局以及伊朗伊斯蘭革命衛隊情報組織這兩個實體,由於在過去曾經參與錯誤扣押最少一名海外美國公民，因此這些實體要對它們的行為承擔後果，同時美國也認定，伊朗伊斯蘭革命衛隊情報組織的四名高級官員也有份參與行動，因此也要負上責任。

拜登政府又說，當局會繼續努力，以確保被扣押在海外的美國公民獲釋，可以返國與家人團聚。

雖然國務院的聲明沒有特別指明牽涉的是那些美國公民被扣押，但所講的是指這種持續的扣押行動。

消息指出，今次新的制裁措施大致上是象徵式，因為上述俄羅斯安全局和伊朗革命衛隊，本來就已經受到美國的制裁，它們牽涉的暴行由選舉干預，以至支持俄烏戰爭中的恐怖活動不等，而新的制裁措施就可以作為日後談判釋放美國公民的籌碼，至於新的制裁可能包括撤銷名單上官員的美國入境簽證。

在海外正被扣押的美國公民，包括被控間諜罪的《華爾街日報》美國記者格什科維奇，俄羅斯指控他為美國收集有關俄羅斯軍工廠的機密情報，指他試圖獲取機密時當場被捕，一旦定罪，最高可被判監禁20年。

俄國週四再次拒絕美國使領館人員在5月探望格什科維奇，以報復美國拒絕發簽證給俄國記者，隨行採訪俄國外長到紐約出席聯合國安理會會議的活動。

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