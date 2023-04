【KTSF】

舊金山(三藩市)金銀島光天化日下發生搶劫案,受害人是一名亞裔婦女。

案發地點是Gateview Ave 1300號地段,警方表示,在週三下午將近4點收到搶劫案報告,匪徒搶劫一名33歲亞裔婦女的攝影器材,女事主曾短暫掙扎,匪徒得手之後乘坐一輛黑色房車逃走。

警方資料顯示,匪徒是一名年約20歲的非洲裔男性,女事主沒有受傷。

