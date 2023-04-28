【財經新聞】報告指矽谷銀行倒閉與管理不善及監管不力有關

April 28, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注
(KTSF)

【KTSF 張麗月報導】

矽谷銀行被聯邦接管之後，聯儲局週五公開評估報告指出，矽谷銀行倒閉是因為銀行方面管理不善，以及聯邦政府監管不力。

聯儲局的評估報告指出，矽谷銀行的業務快速增長，導致聯邦監管人員面對的挑戰，未能找出矽谷銀行的弱點缺陷，以致最終當局未能迫使銀行去解決問題。

今次的檢討報告以聯儲局監管部門副主席Michael Barr為首，他提出的摘要報告表示，矽谷銀行倒閉是因為該銀行的資深領導層未能管理好基本的利率，以及流動資金的風險，同時董事會對高管人員監管不力，令到這些高管無需承擔責任。

他又說，聯儲局的監管官員也沒有採取足夠強而有力行動去應對，導致矽谷銀行最終要倒閉。

報告也提到，矽谷銀行的領導層，並沒有全面找出令銀行出問題的弱點，尤其是矽谷銀行高度集中業務，在高風險的科技業初創投資，以及太過依賴未受保障的存款，導致該銀行面對科技業放緩之際，要承受不斷上升的利率所衝擊。

報告又說，矽谷銀行也未能通過自己內部的流動資金壓力測試，也沒有一套計劃如何去取得流動資金，同時也缺乏利率對沖投資，只是懂得管理長遠風險和利率上升的風險。

報告又指出，在倒閉之前，矽谷銀行高管人員去年領取的獎金花紅，只是基於短期的盈利和股票回報率，而並沒有看風險成份，因此管理層人員只是集中於短期利潤，而缺乏良好的風險管理意識。

報告也承認，聯儲局對事件的監管不力，矽谷銀行發現有31處安全監管警告仍未能解決，比同業銀行的平均警告數量多出兩倍，報告因此建議有需要對較小型的銀行加強監管標準，以及聯儲局將會評估未受保存款的流動性風險。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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