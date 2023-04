【財經新聞】報告指矽谷銀行倒閉與管理不善及監管不力有關

【KTSF 張麗月報導】

矽谷銀行被聯邦接管之後,聯儲局週五公開評估報告指出,矽谷銀行倒閉是因為銀行方面管理不善,以及聯邦政府監管不力。

聯儲局的評估報告指出,矽谷銀行的業務快速增長,導致聯邦監管人員面對的挑戰,未能找出矽谷銀行的弱點缺陷,以致最終當局未能迫使銀行去解決問題。

今次的檢討報告以聯儲局監管部門副主席Michael Barr為首,他提出的摘要報告表示,矽谷銀行倒閉是因為該銀行的資深領導層未能管理好基本的利率,以及流動資金的風險,同時董事會對高管人員監管不力,令到這些高管無需承擔責任。

他又說,聯儲局的監管官員也沒有採取足夠強而有力行動去應對,導致矽谷銀行最終要倒閉。

報告也提到,矽谷銀行的領導層,並沒有全面找出令銀行出問題的弱點,尤其是矽谷銀行高度集中業務,在高風險的科技業初創投資,以及太過依賴未受保障的存款,導致該銀行面對科技業放緩之際,要承受不斷上升的利率所衝擊。

報告又說,矽谷銀行也未能通過自己內部的流動資金壓力測試,也沒有一套計劃如何去取得流動資金,同時也缺乏利率對沖投資,只是懂得管理長遠風險和利率上升的風險。

報告又指出,在倒閉之前,矽谷銀行高管人員去年領取的獎金花紅,只是基於短期的盈利和股票回報率,而並沒有看風險成份,因此管理層人員只是集中於短期利潤,而缺乏良好的風險管理意識。

報告也承認,聯儲局對事件的監管不力,矽谷銀行發現有31處安全監管警告仍未能解決,比同業銀行的平均警告數量多出兩倍,報告因此建議有需要對較小型的銀行加強監管標準,以及聯儲局將會評估未受保存款的流動性風險。

