【全國新聞】南韓總統尹錫悅在美國國會發言 強調美韓同盟更強大

到訪美國的南韓總統尹錫悅,週四向國會聯席會議發言,強調過去70年來美韓的同盟更強大,經濟關係更緊密,他也促請以美國為首的美日韓安全聯盟,加強應對發展核武的北韓,尹錫悅發言期間,兩黨多次起立鼓掌。

尹錫悅說:「韓國永誌不忘偉大的美國英雄,與我們一起為捍衛自由而戰。」

他所指的是70年前,美國出兵協助南韓抵抗北韓入侵,美軍陣亡近4萬人。

尹錫悅表揚一位於去年去世的韓戰美軍上校William Weber,他在韓戰中失去了右臂和右腿,週四他的孫女在國會聆聽尹錫悅發言。

尹錫悅說:「今日我們向他的孫女致敬,Dayne Weber小姐與我們一起。」

今年也是美韓締結防衛同盟70週年,尹錫悅在這個對兩國意義重大的日子向國會聯席發言。

尹錫悅說:「今日我們的同盟更強大。」

他指出,當年誰也不能保證美韓同盟會成功,但時至今日,美韓同盟更強大,而兩國也一起共享繁榮,聯繫更緊密,而美韓同盟關係是捍衛自由和平與繁榮的核心。

尹錫悅說:「我們需要加快韓美日,三邊安全合作,以應對日益增加的北韓核威脅。」

他也強調,在北韓和中國製造地區緊張之際,美韓之間更緊密的安全、貿易、高科技方面合作的重要性。

尹錫悅說:「我們的關係演變,從單方面援助,到互惠互利的夥伴。」

他指出,美韓兩國的公司在對方的投資大幅增加,韓國企業對美國經濟的活力作出貢獻。

尹錫悅說:「他們在美國這裡,生產電動車電池、半導體,更重要的是創造高薪工作,比如在德州的奧斯汀,三星的半導體工廠創造了一萬職位在2020年。」

在文化方面,尹錫悅認為,國籍和語言差異不再是障礙,荷里活的電影韓國人都很喜愛,他亦希望將韓國文化帶來美國,比如是韓國目前最流行的組合BTS和Black Pink。

尹錫悅說:「即使你不知道我的名字,你一定認識BTS和Black Pink,BTS比我搶先去到白宮,不過我搶先他們到國會山莊。」

他最後以天佑美國、天佑美韓同盟結束這次發言。

