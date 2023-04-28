【全國新聞】南韓總統尹錫悅在美國國會發言 強調美韓同盟更強大

【KTSF 朱慧琪報導】

到訪美國的南韓總統尹錫悅，週四向國會聯席會議發言，強調過去70年來美韓的同盟更強大，經濟關係更緊密，他也促請以美國為首的美日韓安全聯盟，加強應對發展核武的北韓，尹錫悅發言期間，兩黨多次起立鼓掌。

尹錫悅說：「韓國永誌不忘偉大的美國英雄，與我們一起為捍衛自由而戰。」

他所指的是70年前，美國出兵協助南韓抵抗北韓入侵，美軍陣亡近4萬人。

尹錫悅表揚一位於去年去世的韓戰美軍上校William Weber，他在韓戰中失去了右臂和右腿，週四他的孫女在國會聆聽尹錫悅發言。

尹錫悅說：「今日我們向他的孫女致敬，Dayne Weber小姐與我們一起。」

今年也是美韓締結防衛同盟70週年，尹錫悅在這個對兩國意義重大的日子向國會聯席發言。

尹錫悅說：「今日我們的同盟更強大。」

他指出，當年誰也不能保證美韓同盟會成功，但時至今日，美韓同盟更強大，而兩國也一起共享繁榮，聯繫更緊密，而美韓同盟關係是捍衛自由和平與繁榮的核心。

尹錫悅說：「我們需要加快韓美日，三邊安全合作，以應對日益增加的北韓核威脅。」

他也強調，在北韓和中國製造地區緊張之際，美韓之間更緊密的安全、貿易、高科技方面合作的重要性。

尹錫悅說：「我們的關係演變，從單方面援助，到互惠互利的夥伴。」

他指出，美韓兩國的公司在對方的投資大幅增加，韓國企業對美國經濟的活力作出貢獻。

尹錫悅說：「他們在美國這裡，生產電動車電池、半導體，更重要的是創造高薪工作，比如在德州的奧斯汀，三星的半導體工廠創造了一萬職位在2020年。」

在文化方面，尹錫悅認為，國籍和語言差異不再是障礙，荷里活的電影韓國人都很喜愛，他亦希望將韓國文化帶來美國，比如是韓國目前最流行的組合BTS和Black Pink。

尹錫悅說：「即使你不知道我的名字，你一定認識BTS和Black Pink，BTS比我搶先去到白宮，不過我搶先他們到國會山莊。」

他最後以天佑美國、天佑美韓同盟結束這次發言。

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