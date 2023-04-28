【全國新聞】南韓總統尹錫悅在美國國會發言 強調美韓同盟更強大

【KTSF 朱慧琪報導】
到訪美國的南韓總統尹錫悅，週四向國會聯席會議發言，強調過去70年來美韓的同盟更強大，經濟關係更緊密，他也促請以美國為首的美日韓安全聯盟，加強應對發展核武的北韓，尹錫悅發言期間，兩黨多次起立鼓掌。
尹錫悅說：「韓國永誌不忘偉大的美國英雄，與我們一起為捍衛自由而戰。」
他所指的是70年前，美國出兵協助南韓抵抗北韓入侵，美軍陣亡近4萬人。
尹錫悅表揚一位於去年去世的韓戰美軍上校William Weber，他在韓戰中失去了右臂和右腿，週四他的孫女在國會聆聽尹錫悅發言。
尹錫悅說：「今日我們向他的孫女致敬，Dayne Weber小姐與我們一起。」
今年也是美韓締結防衛同盟70週年，尹錫悅在這個對兩國意義重大的日子向國會聯席發言。
尹錫悅說：「今日我們的同盟更強大。」
他指出，當年誰也不能保證美韓同盟會成功，但時至今日，美韓同盟更強大，而兩國也一起共享繁榮，聯繫更緊密，而美韓同盟關係是捍衛自由和平與繁榮的核心。
尹錫悅說：「我們需要加快韓美日，三邊安全合作，以應對日益增加的北韓核威脅。」
他也強調，在北韓和中國製造地區緊張之際，美韓之間更緊密的安全、貿易、高科技方面合作的重要性。
尹錫悅說：「我們的關係演變，從單方面援助，到互惠互利的夥伴。」
他指出，美韓兩國的公司在對方的投資大幅增加，韓國企業對美國經濟的活力作出貢獻。
尹錫悅說：「他們在美國這裡，生產電動車電池、半導體，更重要的是創造高薪工作，比如在德州的奧斯汀，三星的半導體工廠創造了一萬職位在2020年。」
在文化方面，尹錫悅認為，國籍和語言差異不再是障礙，荷里活的電影韓國人都很喜愛，他亦希望將韓國文化帶來美國，比如是韓國目前最流行的組合BTS和Black Pink。
尹錫悅說：「即使你不知道我的名字，你一定認識BTS和Black Pink，BTS比我搶先去到白宮，不過我搶先他們到國會山莊。」
他最後以天佑美國、天佑美韓同盟結束這次發言。
(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment