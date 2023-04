【灣區新聞】舊金山推首期援助貸款計劃 助中低收入人士置業

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)政府2023年度的首期援助貸款計劃,預計將會有1,790萬元,幫助中低收入的首次置業人士買屋,每戶最多可以有多達50萬元援助,單身人士年收入19萬都可以申請。

計劃名為DALP,是舊金山市政府為幫助想在市內置業的中低收入首次置業人士推出的計劃,撥款將分為三部份,給一般人、屬於急救行業、即醫護、消防和警察等,和舊金山聯合校區的教師,申請人在三年內不得擁有物業。

收入上限方面,不能超過地區收入中位數200%,一人家庭的年收入上限194,000元,二人家庭221,700元,三人家庭249,400元,申請人只需要自己出1%的首期。

購買的房屋只可以自住,當房屋出售或轉讓時,申請人才需要償還DALP首期貸款本金,再額外還給政府一定比例的房屋升值。

有關計劃的詳細信息發布會,會在5月11日6時在網上舉行,需要登記參加,計劃並將於5月15日開始接受申請。

提交申請的截止日期是7月14日下午5點,抽籤日期為8月1日,詳情請點擊:https://sf.gov/reports/april-2023/downpayment-assistance-loan-program-dalp

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。