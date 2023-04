【灣區新聞】舊金山Market街Walgreens外發生槍擊案一死 警拘保安員

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)Market街一間Walgreens藥房外面發生致命槍擊案,一名私人保安向一個涉嫌盜竊的人開槍,警方以涉嫌兇殺的罪名扣留開槍的保安員。

警方指出,槍擊案現場位於Market街夾四街,警方正在調查週四傍晚6點幾,在Walgreens藥房外發生致命的槍擊案。

警方抵達現場後,發現一個女人身上有一處明顯的槍傷,救護員為她急救,但送院後不治。

法醫官辦事處證實,死者是24歲的Chynna Brown,舊金山警方兇殺案專案組已接手調查事件。

初步調查發現,槍擊事件與一宗盜竊案有關,疑犯是33歲保安員Michael Earl-Wayne Anthony,警方以涉嫌兇殺的罪名,把他扣留在縣監獄。

警方表示,案件仍然調查中,市民可致電(415) 575-4444向警方提供資料。

