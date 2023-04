【KTSF】

Santa Clara縣設立新網站,讓大眾報告非法堆積垃圾的問題。

無論是否縣內居民,都可以使用新的網站報告垃圾堆積的地點,程序簡單,只需要到網站填寫表格即可。

這個旨在減少非法垃圾的計劃,由Santa Clara縣派人清潔非法堆積在街上、公路出入口及空地的大型廢物。

200萬元經費是來自去年加州CalRecycle的撥款,計劃由去年11月啟動,將會在2024年4月結束。

查詢詳情,請瀏覽:https://watershed.sccgov.org/CleanupSCC

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。