聖荷西市警方週四發聲明,交待第10宗及第11宗致命交通相撞意外。

第十宗致命交通意外發生在4月20號下午3時10分左右,在W. Santa Clara 街夾N.2nd街,一名男子駕駛著2021年Cevrolet SUV,在倒車時撞倒了一名女途人,女途人送院兩日後傷重不治。

第11宗致命交通意外同樣發生在4月20號,當天中午在N. Capitol Ave夾Hostetter路,2022年的Chevrolet房車西行轉入Hostetter路時,撞倒一名正在N. Capitol Ave斑馬線過馬路的男人,送院三日後他傷重不治。

本年迄金,聖荷西已累計有12宗致命的交通意外,已有9名途人死於車禍。

