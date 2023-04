【全國新聞】美國多州出現惡劣天氣 佛州受龍捲風吹襲

【KTSF 張擎鳳報導】

佛羅里達州連日來出現惡劣天氣,當地週四發生龍捲風,週五兩股新風暴可能會為佛州北部到維珍尼亞州和德州的大片地區,帶來強風、冰雹、雨和龍捲風。

佛羅里達州西北部地區週三落下體積有如壘球大小的冰雹,當地週五又遭受龍捲風的破壞。

週三下午,佛州首府Tallahassee市以西的Hosford地區遭到龍捲風襲擊,沒有人命傷亡報告,但有大量財產損失。

在佛州的Panama City海灘,最致命的惡劣天氣威脅是閃電。

兩名男子在該市的碼頭驚險地避開一次閃電後,被第二次閃電擊中。

目擊者Ethan Bryan說:「他們蹲下來,然後在5或10秒內,第二發閃電擊中了其中一​​人。」

從威斯康辛州到明尼蘇達州,密西西比河沿岸的城市正在為更多的洪水做準備,許多地區的河水水位到下週可能會到頂,尤其是艾奧瓦州和伊利諾伊州的部份地區。

艾奧瓦州商家Claudia Anderson說:「他們不會建起防洪牆,還以為人人都想看見這條河,好吧,我們看膩了這條河,夠了。」

威斯康辛州Ferryville沿河一帶週四發生火車脫軌事故,四名工人受傷,而鋰電池和油漆等貨物跌入河裡。

應急管理總監Jim Hackett說:「並無我們所擔心,有害公共安全的物質。」

在洪水威脅下,一些城鎮呼籲居民自願撤離,而一些社區就繼續填充沙袋防洪。

