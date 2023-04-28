【全國新聞】美國多州出現惡劣天氣 佛州受龍捲風吹襲

【KTSF 張擎鳳報導】
佛羅里達州連日來出現惡劣天氣，當地週四發生龍捲風，週五兩股新風暴可能會為佛州北部到維珍尼亞州和德州的大片地區，帶來強風、冰雹、雨和龍捲風。
佛羅里達州西北部地區週三落下體積有如壘球大小的冰雹，當地週五又遭受龍捲風的破壞。
週三下午，佛州首府Tallahassee市以西的Hosford地區遭到龍捲風襲擊，沒有人命傷亡報告，但有大量財產損失。
在佛州的Panama City海灘，最致命的惡劣天氣威脅是閃電。
兩名男子在該市的碼頭驚險地避開一次閃電後，被第二次閃電擊中。
目擊者Ethan Bryan說：「他們蹲下來，然後在5或10秒內，第二發閃電擊中了其中一人。」
從威斯康辛州到明尼蘇達州，密西西比河沿岸的城市正在為更多的洪水做準備，許多地區的河水水位到下週可能會到頂，尤其是艾奧瓦州和伊利諾伊州的部份地區。
艾奧瓦州商家Claudia Anderson說：「他們不會建起防洪牆，還以為人人都想看見這條河，好吧，我們看膩了這條河，夠了。」
威斯康辛州Ferryville沿河一帶週四發生火車脫軌事故，四名工人受傷，而鋰電池和油漆等貨物跌入河裡。
應急管理總監Jim Hackett說：「並無我們所擔心，有害公共安全的物質。」
在洪水威脅下，一些城鎮呼籲居民自願撤離，而一些社區就繼續填充沙袋防洪。
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