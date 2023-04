【灣區新聞】台灣國民黨副主席夏立言訪美 為台灣總統提名人選問題做出回應（視頻）

【KTSF】

來自台灣的國民黨副主席夏立言訪美之行,週四抵達第一站舊金山(三藩市),除了到灣區出席黨務活動後,下週還將前往首都華盛頓,對於當前各界關注的國民黨總統提名人選問題,他也帶來第一手消息。

夏立言週四下午4點多搭乘長榮班機,從台灣飛抵舊金山國際機場,從美中台關係到總統大選議題,一一回應本台的提問,對於外界當前最關注國民黨徵召總統提名人,是否確定在5月17日揭曉,夏立言分享第一手資訊。

夏立言說:「主席講得很清楚,大概就5月中旬左右吧,大家很多人會計算5月大概那個禮拜,剛好是星期三中常會,所以大家都在猜是5月17號,我相信就是那段時間吧,人選我想我們一直講得很清楚,我們希望要整合,除了黨員的整合之外,我們希望泛藍也要整合,泛藍整合之後,我們希望非綠的力量,也能夠團結起來,這樣子我們才有這個把握,才有這個能力把民進黨下架。」

儘管新北市長侯友宜已經是呼之欲出的人選,國民黨至今尚未鬆口,一般認為國民黨當前的顧慮,在於仍在積極爭取國民黨提名的鴻海創辦人郭台銘。

夏立言說:「會不會也擔心說,如果徵召的人不是郭台銘,那他會不會還跟國民黨是團結的?我想郭台銘先生講得非常清楚這一次,他說他要盡一切的努力來爭取選民的支持,尤其是藍軍的支持,如果他在民調上,或沒有被國民黨徵召的話,他會支持國民黨徵召的所有任何一個候選人,(所以不擔心會分裂?)我覺得郭台銘先生講話應該講得非常清楚,我們絕對相信。」

外交官出身的夏立言,這次與國際部主任兼駐美代表黃介正,以及海外部主任陳以信,將出席本週六舉行的國民黨駐美總支部第29次代表大會,週五還將前往華埠中華總會館拜會,這也是中華民國國旗撤旗風波後,國民黨代表首度應邀前往中華總會館。

不過夏立言此行訪美的重頭戲,是下週前往華盛頓拜會。

夏立言說:「我想到華盛頓的目的,當然是見一些老朋友,這些老朋友包括在美國政府裡面,以及智庫跟一些僑界的朋友。」

夏立言表示,將藉機向美方說明國民黨的立場,其中在兩岸政策上,夏立言重申朱立倫提出的2D政策。

夏立言說:「我們有一個DD,就是雙D的政策,就是我們一邊要加強我們的國防戰備,另一方面,我們希望要加強跟大陸的對話,因為有了對話之後,我們可以降低很多的危機,降低很多的敵意。」

談到美中台關係,夏立言指出,美國一向是中華民國最重要的朋友,提供安全承諾和防衛武器等等,這一點藍綠陣營在對美議題上沒有差別,而真正的差別在於兩岸問題。

夏立言說:「所以美國一直是我們最好的朋友,所以美國跟台灣的關係,沒有所謂的最好,只有更好,我相信如果今天是國民黨執政的話,關係也會非常好、非常的密切,我們跟民進黨最大的差別,就是我們在兩岸方面,我們有跟對岸對話的政治基礎,這也是民進黨的沒有的。」

夏立言週四一抵達,就碰上舊金山大停電,原本下榻的華埠希爾頓酒店,因為停電無法接待客人,所有顧客都被轉移到市中心另一家希爾頓酒店。

