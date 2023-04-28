【灣區新聞】台灣國民黨副主席夏立言訪美 為台灣總統提名人選問題做出回應（視頻）

【KTSF】

來自台灣的國民黨副主席夏立言訪美之行，週四抵達第一站舊金山（三藩市），除了到灣區出席黨務活動後，下週還將前往首都華盛頓，對於當前各界關注的國民黨總統提名人選問題，他也帶來第一手消息。

夏立言週四下午4點多搭乘長榮班機，從台灣飛抵舊金山國際機場，從美中台關係到總統大選議題，一一回應本台的提問，對於外界當前最關注國民黨徵召總統提名人，是否確定在5月17日揭曉，夏立言分享第一手資訊。

夏立言說：「主席講得很清楚，大概就5月中旬左右吧，大家很多人會計算5月大概那個禮拜，剛好是星期三中常會，所以大家都在猜是5月17號，我相信就是那段時間吧，人選我想我們一直講得很清楚，我們希望要整合，除了黨員的整合之外，我們希望泛藍也要整合，泛藍整合之後，我們希望非綠的力量，也能夠團結起來，這樣子我們才有這個把握，才有這個能力把民進黨下架。」

儘管新北市長侯友宜已經是呼之欲出的人選，國民黨至今尚未鬆口，一般認為國民黨當前的顧慮，在於仍在積極爭取國民黨提名的鴻海創辦人郭台銘。

夏立言說：「會不會也擔心說，如果徵召的人不是郭台銘，那他會不會還跟國民黨是團結的？我想郭台銘先生講得非常清楚這一次，他說他要盡一切的努力來爭取選民的支持，尤其是藍軍的支持，如果他在民調上，或沒有被國民黨徵召的話，他會支持國民黨徵召的所有任何一個候選人，（所以不擔心會分裂？）我覺得郭台銘先生講話應該講得非常清楚，我們絕對相信。」

外交官出身的夏立言，這次與國際部主任兼駐美代表黃介正，以及海外部主任陳以信，將出席本週六舉行的國民黨駐美總支部第29次代表大會，週五還將前往華埠中華總會館拜會，這也是中華民國國旗撤旗風波後，國民黨代表首度應邀前往中華總會館。

不過夏立言此行訪美的重頭戲，是下週前往華盛頓拜會。

夏立言說：「我想到華盛頓的目的，當然是見一些老朋友，這些老朋友包括在美國政府裡面，以及智庫跟一些僑界的朋友。」

夏立言表示，將藉機向美方說明國民黨的立場，其中在兩岸政策上，夏立言重申朱立倫提出的2D政策。

夏立言說：「我們有一個DD，就是雙D的政策，就是我們一邊要加強我們的國防戰備，另一方面，我們希望要加強跟大陸的對話，因為有了對話之後，我們可以降低很多的危機，降低很多的敵意。」

談到美中台關係，夏立言指出，美國一向是中華民國最重要的朋友，提供安全承諾和防衛武器等等，這一點藍綠陣營在對美議題上沒有差別，而真正的差別在於兩岸問題。

夏立言說：「所以美國一直是我們最好的朋友，所以美國跟台灣的關係，沒有所謂的最好，只有更好，我相信如果今天是國民黨執政的話，關係也會非常好、非常的密切，我們跟民進黨最大的差別，就是我們在兩岸方面，我們有跟對岸對話的政治基礎，這也是民進黨的沒有的。」

夏立言週四一抵達，就碰上舊金山大停電，原本下榻的華埠希爾頓酒店，因為停電無法接待客人，所有顧客都被轉移到市中心另一家希爾頓酒店。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。