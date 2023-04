【有線新聞】

日本政府敲定5月8日下調新型肺炎傳染病等級,與季節性流感同級,出入境檢疫措施提前撤銷。

厚生勞動省公布今晚午夜後,入境的旅客不用再出示完成接種疫苗或陰性檢測證明,以迎接黃金周假期的入境高峰期,而在下調新型肺炎傳染病等級後,相關防疫限制亦會取消,但當局仍建議確診者隔離5天。

至於病毒檢測和門診治療等費用,會改由確診者自付,政府會繼續提供免費疫苗接種。當局提醒市民應保持警惕,注意基本衛生措施,以防疫情再次爆發。

