【灣區新聞】「百人會」及哥倫比亞大學問卷調查發現 華裔每4人有一人曾遭種族歧視（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

由華裔團體「百人會」及哥倫比亞大學攜手進行的一項對華裔的全國性問卷調查,週四發表調查結果,調查發現,近一年來,每四名華裔人士中,就有一名曾遭受種族歧視。

這份為期一年的全國性問卷調查,是由哥倫比亞大學社會工作學院及非營利組織百人會一同推出,調查蒐集了華裔人口針對健康、經濟、政治等關鍵議題的觀點,也是目前以來針對華裔族群最大的問卷調查。

哥倫比亞大學的高琴博士(Qin Gao)週四在成果報告中表示,匯集了來自美國46州約6,500名參與者,在回答77題的問卷並做出評估,她表示,此調查雖然未能準確全代表全國華裔族群,但仍反應眾多華裔人士的觀點及處境。

這份報告的三大觀察重點,包括華裔社區持續看到上升的仇亞事件,大部份的華裔社區都積極於政治參與,還有華裔社區是含有多元性的。

就仇亞事件的觀察,74%的華裔人士曾在過去一年內遭受歧視性對待,超過一半的參與人士表示,因仇亞事件擔心自身或它人安危。

在政治參與方面,高達91%的參與者表示,在2020大選時有投票,最關注的政治議題,包括種族歧視、犯罪、槍械管制和經濟,除此之外,許多人表示,特別關注美中關係,並普遍希望兩國關係好轉。

而高琴博士也指,這份調查打破了「模範少數民族」的神話,因為填寫問卷的華裔人士,來自各種背景,也身處各社會階級,許多是需要政府在經濟及健保方面的援助。

主辦方希望這次的問卷調查,可以達成拋磚引玉的效果,希望各界多加注意各式各樣的華裔社區,及他們各自的需求,政府在研擬政策時,也可以以該報告作為參考,考量政策會如何影響華裔社區。

