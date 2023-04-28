【灣區新聞】「百人會」及哥倫比亞大學問卷調查發現 華裔每4人有一人曾遭種族歧視（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

由華裔團體「百人會」及哥倫比亞大學攜手進行的一項對華裔的全國性問卷調查，週四發表調查結果，調查發現，近一年來，每四名華裔人士中，就有一名曾遭受種族歧視。

這份為期一年的全國性問卷調查，是由哥倫比亞大學社會工作學院及非營利組織百人會一同推出，調查蒐集了華裔人口針對健康、經濟、政治等關鍵議題的觀點，也是目前以來針對華裔族群最大的問卷調查。

哥倫比亞大學的高琴博士（Qin Gao）週四在成果報告中表示，匯集了來自美國46州約6,500名參與者，在回答77題的問卷並做出評估，她表示，此調查雖然未能準確全代表全國華裔族群，但仍反應眾多華裔人士的觀點及處境。

這份報告的三大觀察重點，包括華裔社區持續看到上升的仇亞事件，大部份的華裔社區都積極於政治參與，還有華裔社區是含有多元性的。

就仇亞事件的觀察，74%的華裔人士曾在過去一年內遭受歧視性對待，超過一半的參與人士表示，因仇亞事件擔心自身或它人安危。

在政治參與方面，高達91%的參與者表示，在2020大選時有投票，最關注的政治議題，包括種族歧視、犯罪、槍械管制和經濟，除此之外，許多人表示，特別關注美中關係，並普遍希望兩國關係好轉。

而高琴博士也指，這份調查打破了「模範少數民族」的神話，因為填寫問卷的華裔人士，來自各種背景，也身處各社會階級，許多是需要政府在經濟及健保方面的援助。

主辦方希望這次的問卷調查，可以達成拋磚引玉的效果，希望各界多加注意各式各樣的華裔社區，及他們各自的需求，政府在研擬政策時，也可以以該報告作為參考，考量政策會如何影響華裔社區。

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