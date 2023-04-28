【全國新聞】美軍洩密案 控方指被告擁大量槍械有意大開殺戒

April 28, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
Jack Teixeira (WCVB Channel 5 Boston / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

美國國防部軍事文件洩密案的被告週四再度出庭應訊，在案件未正式開審之前，究竟被告是否仍然需要還押監房，法官至今仍未有裁決，需要聽取控辯雙方更多的證詞才作最後決定。

在週四的聯邦法庭上，檢控官說，21歲被告、麻省空軍國民衛隊初級人員Jack TeiXeira，對社區構成威脅，不僅因為他曾經接觸過許多國防部軍事機密文件，而是調查人員在搜查他的房間時，發現他擁有大量槍械，包括火力強大的AK式機關槍，和大容量的彈匣。

控方指，調查發現被告曾揚言如果能為所欲為，他會殺死許多人，他曾使用軍方的電腦，搜尋多宗大型槍擊案的資訊，並研究警方的應對模式。

此外，控方也向法官指出，被告有可能仍掌握數目不明的軍事機密檔案，這些機密一旦落入敵對勢力手上，會極為不利美國，目前不能排除可能會有外力協助被告逃走，以取得他可能掌控的機密文件。

不過被告律師就指，檢控官對被告有誇大風險之嫌，強調被告已不再接觸到機密檔案，建議法官允許他暫時軟禁在他父親的住處。

被告的父親週四也出庭作證，他表示，如果被告獲釋，在他的監管之下，如果被告違反法庭頒令的規則，他將會向當局舉報。

對於辯方指出，被告並不構成安全風險，以及被告所知道的機密資料，無意在網上群組聊天室以外地方散播。

但法官就反駁說，30歲以下的人應該估不到他們放上網的資訊，最後可能會在全世界流傳，也不知道它的嚴重程度，情況就好像有人開槍，但就聲稱他無意殺人。

法官將會另定時間對本案作出裁決，以決定被告在正式開審之前，是否應該還押監房抑或獲得保釋。

TeiXeira被控在間諜法下的相關罪名，他被指控洩漏國防軍事機密資料，包括俄烏戰爭中有關軍隊調動情況，他是在兩星期前在麻省住所被捕。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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