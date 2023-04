【全國新聞】美軍洩密案 控方指被告擁大量槍械有意大開殺戒

【KTSF 張麗月報導】

美國國防部軍事文件洩密案的被告週四再度出庭應訊,在案件未正式開審之前,究竟被告是否仍然需要還押監房,法官至今仍未有裁決,需要聽取控辯雙方更多的證詞才作最後決定。

在週四的聯邦法庭上,檢控官說,21歲被告、麻省空軍國民衛隊初級人員Jack TeiXeira,對社區構成威脅,不僅因為他曾經接觸過許多國防部軍事機密文件,而是調查人員在搜查他的房間時,發現他擁有大量槍械,包括火力強大的AK式機關槍,和大容量的彈匣。

控方指,調查發現被告曾揚言如果能為所欲為,他會殺死許多人,他曾使用軍方的電腦,搜尋多宗大型槍擊案的資訊,並研究警方的應對模式。

此外,控方也向法官指出,被告有可能仍掌握數目不明的軍事機密檔案,這些機密一旦落入敵對勢力手上,會極為不利美國,目前不能排除可能會有外力協助被告逃走,以取得他可能掌控的機密文件。

不過被告律師就指,檢控官對被告有誇大風險之嫌,強調被告已不再接觸到機密檔案,建議法官允許他暫時軟禁在他父親的住處。

被告的父親週四也出庭作證,他表示,如果被告獲釋,在他的監管之下,如果被告違反法庭頒令的規則,他將會向當局舉報。

對於辯方指出,被告並不構成安全風險,以及被告所知道的機密資料,無意在網上群組聊天室以外地方散播。

但法官就反駁說,30歲以下的人應該估不到他們放上網的資訊,最後可能會在全世界流傳,也不知道它的嚴重程度,情況就好像有人開槍,但就聲稱他無意殺人。

法官將會另定時間對本案作出裁決,以決定被告在正式開審之前,是否應該還押監房抑或獲得保釋。

TeiXeira被控在間諜法下的相關罪名,他被指控洩漏國防軍事機密資料,包括俄烏戰爭中有關軍隊調動情況,他是在兩星期前在麻省住所被捕。

