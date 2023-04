【財經新聞】灣區裁員潮繼續 Gap, Lyft和Dropbox分別宣佈裁員（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

灣區的裁員潮繼續,服裝品牌Gap宣佈裁員1,800人,網的平台Lyft將裁減約26%的企業員工,即過千人,雲端儲存巨頭Dropbox週四宣佈裁減16%人手,約500人,這三間公司的總部都在舊金山(三藩市)。

雲端儲存巨頭Dropbox週四宣佈裁減16%人手,約500人,公司行政總裁表示,由於增長放緩,加上AI人工智能時代終於來臨,所以需要裁員。

根據公司向證券交易委員會提交的文件顯示,今年首季業績符合預期,公司也有錢賺,但公司決定裁員,並投資在新領域。

網的平台Lyft向證券交易委員會提交的文件顯示,將裁減約26%的企業員工,1,072名企業職員,並停止250個職位的招聘。

Lyft行政總裁在日前已在公司內部通訊證實,其公司將進行人員縮編。

公司去年11月已裁減13%的人手,目前約有4,000名員工。

行政總裁表示,裁員是為了精簡運作,「更好地滿足乘客和司機的需求」。

服裝品牌Gap週三宣佈再裁員1,800人,今次被裁的全是企業員工。

Gap總部設於舊金山,若要大規模裁員必須知會市府,消息指,市府尚未收到Gap的裁員通知。

據了解,截至1月份,Gap在全球共有約95,000名員工,當中企業員工佔9%。

Gap上一次裁員是在去年9月,當時裁員約500人,Gap目前正面對不同的挑戰,包括競爭者急增,以及早前與歌手Kanye West合作關係結束等問題,Kanye West因為發表一系列反猶太言論而引起爭議。

GAP集團旗下的品牌有Old Navy、Banana Republic和Athleta,GAP聲稱裁員可以為公司每年節省3億元開支。

