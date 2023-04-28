【財經新聞】灣區裁員潮繼續 Gap, Lyft和Dropbox分別宣佈裁員（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】
灣區的裁員潮繼續，服裝品牌Gap宣佈裁員1,800人，網的平台Lyft將裁減約26%的企業員工，即過千人，雲端儲存巨頭Dropbox週四宣佈裁減16%人手，約500人，這三間公司的總部都在舊金山（三藩市）。
雲端儲存巨頭Dropbox週四宣佈裁減16%人手，約500人，公司行政總裁表示，由於增長放緩，加上AI人工智能時代終於來臨，所以需要裁員。
根據公司向證券交易委員會提交的文件顯示，今年首季業績符合預期，公司也有錢賺，但公司決定裁員，並投資在新領域。
網的平台Lyft向證券交易委員會提交的文件顯示，將裁減約26%的企業員工，1,072名企業職員，並停止250個職位的招聘。
Lyft行政總裁在日前已在公司內部通訊證實，其公司將進行人員縮編。
公司去年11月已裁減13%的人手，目前約有4,000名員工。
行政總裁表示，裁員是為了精簡運作，「更好地滿足乘客和司機的需求」。
服裝品牌Gap週三宣佈再裁員1,800人，今次被裁的全是企業員工。
Gap總部設於舊金山，若要大規模裁員必須知會市府，消息指，市府尚未收到Gap的裁員通知。
據了解，截至1月份，Gap在全球共有約95,000名員工，當中企業員工佔9%。
Gap上一次裁員是在去年9月，當時裁員約500人，Gap目前正面對不同的挑戰，包括競爭者急增，以及早前與歌手Kanye West合作關係結束等問題，Kanye West因為發表一系列反猶太言論而引起爭議。
GAP集團旗下的品牌有Old Navy、Banana Republic和Athleta，GAP聲稱裁員可以為公司每年節省3億元開支。
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