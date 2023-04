【全國新聞】聯邦數據指美國航空公司投訴量較疫前高近五倍

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦運輸部發佈最新數據指,美國航空公司的投訴數量,是2019年疫情大流行前的近5倍。

根據聯邦運輸部今個月發佈的最新數據,飛機旅客的投訴飆升。

消費者監督機構代表Teresa Murray說:「情況有點惡劣,航班被取消、丟失行李,航空公司不退款給旅客。」

最大的不滿是甚麼?

說:「約三分一的投訴是關於航班取消和延誤,是令人關注,去年,美國有19萬班航班取消。」

目前航空業面對人手短缺,加上削減航班。

聯合航空行政總裁Scott Kirby說:「營運環境目前很艱難。」

在星期三的聯邦航空管理局(FAA)的預算聽證會上,國會議員Mike Quigley說出很多乘客的擔憂。

Quigley說:「今年很難聽取選民的意見,在這個令人沮喪的時期,有人說不覺得自己在買機票,是在買機會。」

為了保護自己,專家建議預訂早上的航班,因為取消早上航班的頻率較低,也要在旅行前幾天下載航空公司的應用程式。

Murray說:「如果你需要獲得有關日期更改、延誤或需要重新預訂的通知,那麼通過應用程式操作,比打通800的號碼容易得多。」

