【全國新聞】華盛頓州成為全美第十個州禁售軍用攻擊性武器

April 27, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
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【KTSF 張擎鳳報導】

華盛頓州成為第十個禁止銷售軍用攻擊性武器的州，民主黨州長Jay Inslee於週三將有關法案簽署為法律。槍械支持者倡隨即提出訴訟。

Inslee說：「該法案從今天開始，禁止在華盛頓州銷售、進口、分銷或製造任何軍事型攻擊性武器，我很高興今天能這麼說。」

有關法案連續六次立法失敗，現在終於成為州的法律，就在週三早上州長簽署生效之後，槍械權利支持者提出訴訟，質疑這條法律的合法性。

華盛頓州司法部長Bob Ferguson也表示，準備好打官司。

Ferguson說：「是的，我們有信心，當槍會NRA或第二修正案基金會挑戰華州的槍械改革常識時，我們還沒敗訴過，我的法律團隊，比其法律團隊好，我相信我們會再次獲勝。」

Olympia’s Private Sector Arms槍械店老闆Don Teague說：「10:56以後就不能再賣了，因為它是獵槍，並多裝兩個彈匣。」

Teague說，新禁制令下，他店內8成半的貨物都變成禁賣品。

他說他會把所有不能賣的貨物都儲存起來，希望法院的裁決會讓政府推遲執行或廢除這條法律，與此同時，他正在尋找新槍械，來取代那些攻擊性武器。

Teague說：「我們只要找到有創意的方法，來遵守現行法律，無論身在何處，然後繼續去投票，希望有一天令華盛頓有所改變。」

Paul Kramer自2016年以來，一直尋求州議會立法禁止攻擊性武器。

他的兒子Will遭到槍擊，並在當年Mukilteo的一場大規模槍擊事件中倖存下來，那場槍擊事件奪走了Will三個朋友的生命。

Kramer說：「我們知道事情需要改變，這真的很令人欣慰，我們目睹了父母失去孩子的悲痛，我們不希望其他人經歷這些。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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