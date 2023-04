【全國新聞】華盛頓州成為全美第十個州禁售軍用攻擊性武器

【KTSF 張擎鳳報導】

華盛頓州成為第十個禁止銷售軍用攻擊性武器的州,民主黨州長Jay Inslee於週三將有關法案簽署為法律。槍械支持者倡隨即提出訴訟。

Inslee說:「該法案從今天開始,禁止在華盛頓州銷售、進口、分銷或製造任何軍事型攻擊性武器,我很高興今天能這麼說。」

有關法案連續六次立法失敗,現在終於成為州的法律,就在週三早上州長簽署生效之後,槍械權利支持者提出訴訟,質疑這條法律的合法性。

華盛頓州司法部長Bob Ferguson也表示,準備好打官司。

Ferguson說:「是的,我們有信心,當槍會NRA或第二修正案基金會挑戰華州的槍械改革常識時,我們還沒敗訴過,我的法律團隊,比其法律團隊好,我相信我們會再次獲勝。」

Olympia’s Private Sector Arms槍械店老闆Don Teague說:「10:56以後就不能再賣了,因為它是獵槍,並多裝兩個彈匣。」

Teague說,新禁制令下,他店內8成半的貨物都變成禁賣品。

他說他會把所有不能賣的貨物都儲存起來,希望法院的裁決會讓政府推遲執行或廢除這條法律,與此同時,他正在尋找新槍械,來取代那些攻擊性武器。

Teague說:「我們只要找到有創意的方法,來遵守現行法律,無論身在何處,然後繼續去投票,希望有一天令華盛頓有所改變。」

Paul Kramer自2016年以來,一直尋求州議會立法禁止攻擊性武器。

他的兒子Will遭到槍擊,並在當年Mukilteo的一場大規模槍擊事件中倖存下來,那場槍擊事件奪走了Will三個朋友的生命。

Kramer說:「我們知道事情需要改變,這真的很令人欣慰,我們目睹了父母失去孩子的悲痛,我們不希望其他人經歷這些。」

